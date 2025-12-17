Tarjeteros reclamaron ser incluidos en la ordenanza de estacionamiento medido

REDACCIÓN ELONCE
Tarjeteros de Paraná manifestaron su preocupación por el proyecto de ordenanza que se debatía en el HCD. Representantes del sector pidieron a través de Elonce ser nombrados de manera explícita para garantizar la continuidad laboral de casi 200 familias.
Tarjeteros de Paraná expresaron su preocupación ante el proyecto de ordenanza que busca aprobar un nuevo esquema de estacionamiento medido en la ciudad. El reclamo principal del sector de tarjeteros está centrado en la falta de una mención explícita dentro del texto normativo, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad laboral de casi 200 familias.
Al respecto, la representante de los tarjeteros, Carina Martínez, explicó a Elonce que la inquietud surgió al no verse reflejados de manera clara en el cuerpo de la ordenanza. “Por más que hayan hecho una modificación al artículo 4, en donde nombra que la persona física va a trabajar con la tecnología, no especifica que la figura sea la del tarjetero”, manifestó.
Martínez indicó que la redacción actual no brinda garantías sobre el futuro del sector. “No nos nombra, no nos da una amplitud de saber nuestra continuidad cuando venga el nuevo sistema”, señaló, y agregó que esta situación generó “incertidumbre a todo el sector tarjetero, porque somos casi 200 familias que quedamos sin nuestra fuente laboral”.
Pedido de inclusión en la ordenanza
Desde el sector reclamaron que su rol sea incorporado de manera explícita en el texto que se debatía. “Queremos respuestas, pero una respuesta sincera y plasmada en la ordenanza”, afirmó Martínez.
Al ser consultada sobre el planteo puntual, sostuvo: “En el cuerpo de la ordenanza tenemos que estar para después avanzar con el pliego y poder hacer la licitación y los demás pasos que se van a hacer para el nuevo sistema”. En ese sentido, remarcó que el pedido fue claro: “Exigimos poder estar plasmados en el cuerpo de la ordenanza”.
La representante del sector indicó que mantuvieron instancias de diálogo con autoridades y concejales. “La última intervención que tuvimos fue en comisiones, se discutió, se dejó dicho, pero de la promesa al hecho no vemos nada resuelto ”, expresó. Según señaló, esa falta de definiciones incrementó la preocupación entre los trabajadores.
Dificultades actuales en la venta de tarjetas
Martínez también advirtió sobre problemas operativos que se registraron en los últimos días. “Hoy tenemos también la complicación de que la continuidad de las tarjetas de estacionamiento medido tendrían que estar a la venta. Desde el día viernes estamos teniendo esa complicación”, explicó.
En ese marco, remarcó que el sistema vigente continuaba en funcionamiento. “Este sistema hay que seguir representándolo porque todavía está vigente y no se ha caído nada. La ciudadanía tiene que entender que este sistema está vigente, que no hay más que el sistema de tarjetas”, afirmó.
La rutina de los tarjeteros
Por su parte, Ricardo Portillo, también tarjetero, describió la rutina diaria del sector. “El día a día de nosotros es comprar las tarjetas y venderlas al usuario”, señaló. Sin embargo, explicó que la falta de tarjetas afecta el normal desarrollo de la actividad. “Desde el viernes no tenemos tarjetas y no podemos trabajar bien”, sostuvo.
Portillo aclaró que su tarea estaba regulada por horarios y precios establecidos. “No somos como los trapitos de andar recibiendo monedas, sino que tenemos un precio en la tarjeta para repetir como quiere la municipalidad”, afirmó. Además, detalló que trabajaban “de 9 a 13 y de 17 a 21”.
En cuanto a la distribución de las zonas, indicó que depende de cada trabajador. “Depende de la zona de cada uno, a mí me tocó parte céntrica y a otros un poco más lejos”, explicó.
Respecto al nuevo sistema, Portillo expresó su preocupación: “Si no nos nombran en el cuerpo de la ordenanza, tendríamos que estar escritos, saber que ya estamos incluidos, para que la municipalidad nos tenga en cuenta”.
Al momento de las declaraciones, los tarjeteros se encontraban reunidos en Plaza 1º de Mayo, a la espera del inicio de la sesión del Concejo Deliberante donde se trataba la ordenanza del nuevo sistema de estacionamiento medido. El reclamo central del sector fue ser nombrados de manera explícita como tarjeteros, ante el temor de perder su continuidad laboral.