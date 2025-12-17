 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Cristina Kirchner cuestionó la medida del "dólar indexado" de Milei: “no le encuentra el agujero al mate”

La expresidenta volvió a cuestionar la política económica del gobierno Milei y el esquema cambiario anunciado por el Banco Central. Con tono irónico, afirmó: “Y en cuanto al ‘¡Flota! ¡Flota!’ el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta”.

17 de Diciembre de 2025
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cargar contra la política económica de Javier Milei con un extenso mensaje en redes sociales, en el que cuestionó la sucesión de esquemas del dólar y acusó al Gobierno de improvisación. En su publicación, repasó cronológicamente las distintas promesas y diseños —dolarización, competencia de monedas, dólar entre bandas y crawling peg— para concluir que el Banco Central ahora ensaya un “dólar indexado” de cara a 2026, lo que, a su juicio, evidencia la falta de un rumbo monetario consistente.

En el centro de sus críticas apuntó al rol del Banco Central y de su presidente, Santiago Bausili, a quien vinculó con el ministro de Economía, Luis Caputo, y acusó al equipo económico de respaldar sus anuncios con consignas grandilocuentes que no se reflejan en la realidad. Según Fernández de Kirchner, lejos de la recuperación prometida, la economía atraviesa una contracción marcada por la caída del consumo y una fuerte salida de dólares, impulsada por el aumento de importaciones, el turismo emisivo, los pagos de deuda y una inversión extranjera directa que, afirmó, se volvió negativa por primera vez desde 2003.

<b>Cristina Fern&aacute;ndez de Kirchner</b>
Cristina Fernández de Kirchner

Cristina contra Milei por la flotación entre bandas

A través de un posteo en su cuenta de X (antes Twitter), la exmandataria hizo un repaso sobre las propuestas del Gobierno. “En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos", comenzó diciendo.

Tras este breve inicio, cuestionó al sistema de flotación entre bandas. "En el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después). El martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado”, continuó.

La expresidenta fue contundente acerca de las políticas económicas del Presidente Javier Milei: "La economía está en caída libre porque el consumo no repunta" y apuntó contra el líder libertario "Está más que claro que no le encuentra el agujero al mate". Su mensaje tampoco dejó de lado su tono humorístico de siempre: "Y en cuanto al “¡Flota! ¡Flota!”... el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta."

Además, parafraseo un dicho de Milei meses atrás: "Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa… Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa!", señaló.

 

La respuesta de Cristina Kirchner llegó a 48 horas de que el Banco Central anunció que a partir de enero, las bandas de flotación cambiaria se actualizarán según el dato de inflación más reciente. Así, en el comienzo del 2026 se ajustará por el 2,5% que marcó el índice de precios al consumidor de noviembre, lo que llevaría al techo de la banda de los $ 1.518 actuales a $ 1.556. (Ámbito)

