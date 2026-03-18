Niño afectado por descarga eléctrica: “El sacerdote no tuvo intención de producir daños”

El sacerdote César Jesús Schdmidt fue imputado por intento de homicidio tras el grave episodio en el que un niño sufrió una fuerte descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota en la vivienda de calle Lamadrid, en la ciudad de Paraná.

Al respecto, su abogado defensor, Mario Martínez, indicó que el religioso ya mantuvo un primer encuentro con la fiscal Patricia Yedro y que se dispusieron medidas de coerción mínimas. Entre ellas, se estableció que el imputado deberá permanecer en la Residencia Sacerdotal "El Buen Pastor" donde actualmente vive, estar a disposición de la Justicia y no salir de la ciudad sin autorización.

Respecto a la imputación por Tentativa de homicidio, el defensor rechazó esa calificación y sostuvo que no existió intención de causar daño. “En ningún momento ha habido de su parte ninguna acción u omisión con intención de poner en riesgo la vida de una persona”, afirmó el abogado.

Además, señaló que la principal preocupación del sacerdote es la evolución del niño, Esteban Bogado, quien se encuentra en proceso de recuperación y cuya evolución fue calificada como "milagrosa". En ese sentido, desde la defensa destacaron que este escenario genera alivio tanto en el imputado como en su entorno; y se pusieron a disposición de la familia Bogado.

Instalación eléctrica bajo investigación

En relación al hecho, el abogado explicó que aún no están concluidos los peritajes técnicos. No obstante, indicó que se investiga una instalación eléctrica precaria que habría estado conectada a una malla metálica.

La vivienda del sacerdote donde ocurrió el hecho (foto Elonce)

Según lo que surge preliminarmente, el sistema tenía "un fin preventivo y disuasivo ante reiterados episodios de robos y actos de vandalismo producidos anteriormente en la propiedad".

“Se trataba de una malla cima que estaba separada de la pared y de las aberturas, sin contacto con muros ni con estructuras. De esa malla salía un cable que estaba conectado a la corriente eléctrica y atado a una silla de madera, lo que hacía visible la conexión del cable”, especificó.

El letrado aclaró que este tipo de instalaciones no son legales, aunque evitó profundizar sobre su origen y ejecución. "Quien podría dar un aporte clarificador es el propio padre César Schdmidt, cuando esté en condiciones de declarar en la causa”, comentó.

“Su principal preocupación es lo que está atravesando la familia y la situación que vive Esteban. Por eso, desde su cercanía, ofrece apoyo y acompañamiento dentro de sus posibilidades, con total disposición. Entiende que no es fácil, dadas las circunstancias de dolor y angustia que atraviesan, pero su preocupación está puesta justamente en poder acompañarlos en este momento”, cerró el abogado del sacerdote.

El accidente que conmocionó a todos

El hecho que originó la causa ocurrió el sábado 7 de marzo al mediodía en la ciudad de Paraná. El niño, identificado como Esteban Bogado, jugaba a la pelota con otros chicos en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid.

Durante el juego, la pelota cayó dentro del patio de una casa que posee un alto tapial y un portón metálico. Según relataron vecinos, el niño se acercó para tocar timbre y pedir que le devolvieran la pelota, pero nadie respondió.

Esteban Bogado se recupera tras ser afectado por una descarga eléctrica (foto Elonce)

Ante esa situación, el menor decidió trepar el portón para recuperar el balón. En ese momento recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó atrapado más de un minuto en contacto con el portón electrificado. Un vecino intentó ayudarlo, pero también recibió una descarga al acercarse.

Finalmente, una mujer del barrio logró intervenir utilizando un palo para separarlo del portón. De esa manera se cortó el contacto con el metal energizado y el niño cayó al suelo. De inmediato se dio aviso a la Policía y a los servicios de emergencia. Minutos después fue trasladado al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internado bajo estrictos cuidados médicos.

Evolución y acompañamiento del barrio

Tras una recuperación milagrosa, el niño será operado en el hospital de niños San Roque para tratar las heridas más complicadas que le quedaron en la pierna. “Es notable la evolución día a día, los cambios que ha tenido al caminar, en la forma de hablar, de expresarse y tenemos la ansiedad de que recuerde hasta el día del hecho porque hasta el momento no se acuerda. Los recuerdos que están en su mente es hasta la noche anterior que tuvo un cumpleaños”, había contado su papá en diálogo con Elonce.

El ánimo del niño también es muy positivo a pesar de la difícil situación. “Él está súper bien de ánimo, se ríe, hace chistes respecto a lo de mañana porque, en teoría, para hacerle un injerto en la pierna le van a sacar el tejido de la cola”, comentó entre risas el padre, mostrando la fortaleza del pequeño.

Vecinos, amigos y compañeros siguen de cerca su recuperación. Mientras tanto, sus amigos esperan su regreso a las actividades habituales y a los partidos de fútbol que compartían. Desde el barrio el mensaje es claro: acompañarlo hasta que pueda volver a casa y retomar su vida con normalidad.