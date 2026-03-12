Imputaron a sacerdote por intento de homicidio tras descarga eléctrica que afectó a un niño

Imputaron por intento de homicidio al sacerdote César Jesús Schdmidt tras el grave episodio en el que un niño sufrió una fuerte descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota en la vivienda de calle Lamadrid, en la ciudad de Paraná.

La fiscal Patricia Yedró formalizó la imputación la asistencia del abogado defensor Mario Martínez en el marco de la audiencia de medidas de coerción ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó diversas medidas cautelares para el imputado. Entre las medidas solicitadas se estableció la obligación de fijar domicilio. Además, se dispuso la prohibición de salir de la ciudad de Paraná y la obligación de permanecer a disposición de la Fiscalía.

El juez Ruhl hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal. De esta manera, el sacerdote continuará sometido al proceso judicial mientras avanza la investigación.

El accidente que conmocionó al barrio

El hecho que originó la causa ocurrió el sábado 7 de marzo al mediodía en la ciudad de Paraná. El niño, identificado como Esteban Bogado, jugaba a la pelota con otros chicos en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid.

Durante el juego, la pelota cayó dentro del patio de una casa que posee un alto tapial y un portón metálico. Según relataron vecinos, el niño se acercó para tocar timbre y pedir que le devolvieran la pelota, pero nadie respondió.

Esteban Bogado se recupera tras ser afectado por una descarga eléctrica (foto Elonce)

Ante esa situación, el menor decidió trepar el portón para recuperar el balón. En ese momento recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó atrapado más de un minuto en contacto con el portón electrificado. Un vecino intentó ayudarlo, pero también recibió una descarga al acercarse.

Finalmente, una mujer del barrio logró intervenir utilizando un palo para separarlo del portón. De esa manera se cortó el contacto con el metal energizado y el niño cayó al suelo. De inmediato se dio aviso a la Policía y a los servicios de emergencia. Minutos después fue trasladado al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internado bajo estrictos cuidados médicos.

Evolución y acompañamiento del barrio

Tras el accidente, el menor sufrió quemaduras severas en sus piernas. El equipo médico continúa realizando controles y evaluaciones para descartar posibles complicaciones. En las últimas horas, la evolución favorable del niño renovó la esperanza de su familia y del barrio. “Está mejorando a pasos agigantados”, había expresado la mujer en diálogo con Elonce al referirse a la evolución que registró el menor desde el inicio de la semana.

Vecinos, amigos y compañeros siguen de cerca su recuperación. Mientras tanto, sus amigos esperan su regreso a las actividades habituales y a los partidos de fútbol que compartían. Desde el barrio el mensaje es claro: acompañarlo hasta que pueda volver a casa y retomar su vida con normalidad.