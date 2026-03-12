Paritaria municipal: jerarquizados pidieron aumento del 12% a pagar en una sola cuota

La Asociación Personal Superior de la Municipalidad de Paraná rechazó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo municipal y reclamó un aumento del 12% en marzo para recomponer los ingresos. El planteo se realizó en el marco de la negociación paritaria que mantiene el municipio con los gremios que representan a los empleados.

Según explicaron representantes sindicales, la oferta oficial contempla incrementos escalonados durante los próximos meses. El esquema propone un 4% con los haberes de marzo, un 2% en abril, otro 2% en mayo y un 2% adicional en junio. Sin embargo, desde el gremio que nuclea a los jerarquizados consideraron que el planteo es "insuficiente frente al costo de vida".

Reclamo por recomposición salarial

La secretaria general de la APS, Alejandra Levrand, indicó a Elonce que la propuesta no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo que vienen registrando los trabajadores. “La propuesta dista mucho de lo que nos está sucediendo a las y los trabajadores municipales”, sostuvo. En ese sentido, señaló que el aumento escalonado quedaría por debajo de los índices inflacionarios.

Por ese motivo, el gremio presentó una contrapropuesta para aplicar un incremento del 12% en una sola cuota durante marzo. “Pensamos que ese porcentaje debe darse de una vez y no de manera escalonada”, explicó.

Paritaria municipal: jerarquizados rechazaron oferta salarial y pidieron aumento del 12%

Salarios y costo de vida

Levrand también cuestionó la diferencia entre los ingresos municipales y el valor de la canasta básica. Según detalló, actualmente el salario mínimo garantizado de un trabajador municipal ronda los 660.000 pesos. Además, remarcó que muchos trabajadores se encuentran con ingresos que quedan por debajo de los parámetros de subsistencia.

Cabe aclarar que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), una familia de cuatro integrantes necesitó $ 1.360.299 para no ser pobre en enero de 2026.

Pedido de diálogo en la negociación

Por su parte, el secretario gremial Ariel Garay indicó que esperan que las próximas reuniones permitan discutir las propuestas de manera directa. El dirigente cuestionó que, en negociaciones anteriores, las respuestas del Ejecutivo se comunicaron por correo electrónico.

“Esperamos que se debatan seriamente las contrapropuestas presentadas por todos los gremios”, sostuvo Garay al señalar que el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita mejorar el salario de los trabajadores.

Próxima reunión paritaria

Los representantes sindicales confirmaron que se realizará un nuevo encuentro con autoridades municipales para continuar la negociación. La reunión fue convocada para el mediodía de este jueves y participarán representantes de los distintos gremios.

Desde el sector sindical manifestaron que esperan que el Ejecutivo brinde una respuesta concreta a los planteos realizados. El objetivo, indicaron, es lograr un acuerdo que permita recomponer los ingresos y mejorar la situación económica de los trabajadores municipales.