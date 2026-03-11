El Ejecutivo municipal presentó oferta salarial y dos sindicatos la rechazaron

La Municipalidad de Paraná propuso aumentos escalonados entre marzo y junio de 2026, pero dos de los cuatro gremios municipales rechazaron la oferta. “Es insuficiente y alejada de la realidad que atraviesan los trabajadores”, afirmó el Suoyem.
La Municipalidad de Paraná presentó una oferta salarial a los sindicatos municipales que fue rechazada por dos de las organizaciones gremiales, mientras que un tercer sindicato anunció que analizará la propuesta durante una reunión prevista para este miércoles.
La oferta fue presentada por el Departamento Ejecutivo que encabeza la intendenta Rosario Romero y contempla incrementos salariales escalonados hasta mitad de 2026. Según se informó, la propuesta establece un 4% de aumento para marzo, seguido de incrementos del 2% en abril, 2% en mayo y 2% en junio.
Rechazo de Suoyem a la propuesta salarial
El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) fue uno de los gremios que rechazó de manera inmediata la propuesta del Ejecutivo municipal.
Desde la organización sindical manifestaron su rechazo “de forma contundente” y señalaron que el ofrecimiento no responde a la situación económica que atraviesan los trabajadores.
En un comunicado, el gremio sostuvo que la oferta resulta “insuficiente y alejada de la realidad que atraviesan los trabajadores y trabajadoras municipales”.
El sindicato también ratificó su postura de continuar con el reclamo por una mejora en la propuesta salarial. “El gremio ratifica su firme defensa del salario y continuará reclamando una propuesta acorde a las necesidades de los trabajadores”, indicaron desde Suoyem, indicó EntreRíosAhora.
En tanto, otro de los sindicatos también expresó su rechazo, mientras que una tercera organización gremial analizará el ofrecimiento durante un encuentro previsto para este miércoles.