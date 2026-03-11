Trump advirtió que habrá consecuencias militares “jamás vistas” si Irán mina Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la destrucción de 16 buques minadores iraníes “cerca del estrecho de Ormuz", luego de reportes de que Teherán estaba ubicando explosivos submarinos en el paso marítimo en medio de la guerra en Medio Oriente y también amenazó con severas consecuencias si intenta colocar explosivos submarinos en esa región.

"Fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes, el 10 de marzo, incluidos 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz", señaló el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X, acompañada de imágenes de video de varios barcos siendo atacados por proyectiles y explotando.

Más temprano el martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado la destrucción de 10 buques minadores iraníes. También amenazó con severas consecuencias a Teherán si intenta colocar explosivos en el estrecho por el que transita cerca del 20% de la producción global de crudo.

"Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", añadió luego.

Además, indicó: "Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, ¡será un paso gigantesco en la dirección correcta!".

Los minadores han cobrado el protagonismo del relato relacionado con las hostilidades en Oriente Medio después de que dos personas cercanas a informes de inteligencia estadounidenses confirmaran a varios medios, entre ellos CNN, que Irán comenzó a colocar minas en el estrecho de Ormuz, dio cuenta Clarín.

La situación en el estrecho -enclave energético estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos- ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

Teherán, que en un primer momento negó que estuviera cerrado, declaró hace unos días que es poco probable garantizar la seguridad en la zona. Irán, por su parte, dijo también este martes que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra.