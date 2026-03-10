EE.UU. destruyó embarcaciones iraníes en el Estrecho de Ormuz

En un nuevo episodio de escalada en el conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos destruyó varias embarcaciones iraníes que estaban siendo utilizadas para colocar minas en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo. La operación, llevada a cabo este lunes, fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que detalló que las fuerzas norteamericanas eliminaron 16 buques minadores que estaban relacionados con las operaciones navales de Irán en esa zona clave.

El Estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico, es un paso crucial para el comercio energético mundial, ya que por allí transita aproximadamente el 20% del petróleo global. Ante la creciente amenaza de que Irán desplegara minas para bloquear el paso de los petroleros, Estados Unidos había advertido previamente que respondería con fuerza militar si se confirmaba esa acción. La destrucción de las embarcaciones iraníes tuvo como objetivo frenar cualquier intento de Teherán de obstaculizar el tránsito marítimo, una acción que Washington consideraba una amenaza directa para la navegación internacional y el suministro de petróleo.

La respuesta de Estados Unidos ante la amenaza iraní

Según el Comando Central de Estados Unidos, el objetivo principal de la operación fue impedir que Irán continuara minando el estrecho, un punto vital para la economía global. En un comunicado oficial, las autoridades estadounidenses explicaron que las minas colocadas por las embarcaciones iraníes representaban un riesgo considerable para los buques que atraviesan la zona, incluidos los que transportan petróleo. Esta operación se suma a una serie de medidas militares adoptadas por Washington en respuesta a las acciones de Irán en la región.

Foto: Infobae.

El presidente Donald Trump había lanzado una advertencia directa a Irán en caso de que intentara bloquear el estrecho, asegurando que las consecuencias serían "a un nivel nunca antes visto". Además, Trump señaló que cualquier intento de Irán por interferir con el flujo de petróleo en el estrecho sería respondido con una represalia mucho mayor: "Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte", dijo en su momento.

La escalada de la tensión regional

El ataque de EE.UU. se produce en un contexto de creciente tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, con el Estrecho de Ormuz nuevamente convertido en un punto neurálgico del conflicto. Desde que Irán comenzó a desplegar minas marinas, se teme que cualquier interrupción en el paso de los petroleros pueda tener repercusiones graves sobre los mercados energéticos internacionales. Según los informes, Irán ha comenzado a utilizar pequeñas embarcaciones capaces de transportar entre dos y tres minas cada una, las cuales colocan estratégicamente para obstaculizar el paso de los buques, señaló Noticias Argentinas.

El presidente iraní, por su parte, también emitió amenazas contra Estados Unidos, advirtiendo que las acciones militares de Washington podrían tener serias consecuencias. Mientras tanto, países como Francia han comenzado a desplegar misiones militares en la zona para garantizar la seguridad de los barcos petroleros que transitan por el estrecho. La situación sigue siendo tensa y los mercados energéticos permanecen en alerta ante la posibilidad de un conflicto abierto que afecte el suministro global de petróleo.