Irán le respondió a Trump: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra”

Irán advirtió que no permitirá exportaciones de petróleo desde el Golfo mientras continúe la guerra con Estados Unidos e Israel, una situación que eleva la tensión en Medio Oriente y genera preocupación en los mercados energéticos internacionales. La advertencia fue realizada por autoridades iraníes en medio de la escalada militar y las amenazas cruzadas entre los gobiernos involucrados.

El canciller iraní Abbas Araghchi aseguró que su país está preparado para continuar los ataques mientras lo considere necesario. "Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario”, afirmó Araghchi en declaraciones a la cadena estadounidense PBS News.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que la decisión sobre el final del conflicto dependerá de Teherán. “Seremos nosotros quienes decidamos el fin de la guerra”, señalaron desde la fuerza militar.

Abbas Araghchi, Ministro de Asuntos Exteriores de Irán

Las declaraciones reflejan la firme postura del gobierno iraní en medio del enfrentamiento con Washington y Tel Aviv.

Amenaza de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con una advertencia directa a Irán. El mandatario aseguró que su país responderá con mayor contundencia si Teherán intenta bloquear el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz.

Trump afirmó que Estados Unidos podría “golpear 20 veces más duro” en caso de que se afecte el flujo de crudo por esa zona estratégica. Además, sostuvo que su gobierno podría “eliminar objetivos fácilmente destruibles” si se intensifica el conflicto.

Impacto en el mercado petrolero

La situación generó preocupación en el mercado energético internacional. El presidente y director ejecutivo de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser, advirtió que la guerra podría tener consecuencias graves para el abastecimiento mundial de petróleo.

“Cuanto más dure la perturbación, más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales y para la economía global”, expresó.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio mundial de energía. Por esa vía marítima transita aproximadamente el 20% del petróleo que se consume a nivel global.

En ese contexto, Nasser subrayó la necesidad de garantizar el tránsito de buques en la zona. “Es absolutamente crucial que se reanude el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz”, afirmó.

La evolución del conflicto y las decisiones que adopten las potencias involucradas serán determinantes para la estabilidad del mercado energético internacional en las próximas semanas.