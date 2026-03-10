Cobro de créditos por transferencia: especialistas alertan que podría encarecer el financiamiento

Las fintechs cuestionan el nuevo sistema de cobro de créditos por transferencia impulsado por el Banco Central, al advertir que la herramienta podría encarecer el financiamiento y generar nuevas dificultades para la cobranza en un contexto de creciente morosidad dentro del sistema financiero.

La semana pasada el Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó el mecanismo denominado “Cobro por Transferencia”, una herramienta que busca facilitar el pago de las cuotas de préstamos mediante transferencias automáticas desde la cuenta del cliente.

Según explicó la autoridad monetaria, el objetivo es simplificar los débitos, reforzar la seguridad de las operaciones y reducir los riesgos de fraude. Sin embargo, desde el sector fintech sostienen que la medida podría generar más costos y limitar la efectividad del cobro.

Críticas al nuevo mecanismo de cobro

Uno de los principales cuestionamientos es que el débito queda asociado a una única cuenta bancaria del cliente. El consentimiento para el cobro se vincula exclusivamente a esa cuenta, desde la cual se realizarán los pagos.

Desde las empresas fintech señalan que muchos usuarios suelen mover fondos entre distintas cuentas o billeteras digitales, lo que podría afectar la efectividad del sistema y aumentar los incumplimientos. A esto se suma que la normativa limita los intentos de cobro. El mecanismo contempla un primer intento y hasta dos reintentos adicionales, a las 48 y 96 horas.

Como las entidades que otorgan crédito no tienen acceso al saldo disponible de las cuentas, desde el sector advierten que esta restricción podría reducir la eficiencia de la cobranza e incluso incentivar conductas oportunistas, como mantener la cuenta sin fondos durante esos períodos.

Otro punto sensible es el costo adicional del 0,6% por operación que introduce el nuevo mecanismo. Según explican desde la industria fintech, ese cargo se suma a los costos operativos del crédito y podría trasladarse al Costo Financiero Total (CFT) que pagan los usuarios.

De concretarse ese traslado, el resultado sería un encarecimiento del financiamiento, especialmente para quienes acceden a créditos a través de plataformas digitales.

La normativa también establece que la cuota del préstamo no puede superar el 30% del ingreso del cliente. Aunque la medida apunta a mejorar la capacidad de pago, desde el sector advierten que podría generar fricciones en un mercado donde muchos solicitantes tienen ingresos informales o variables.

Una regulación que desafía el modelo fintech

Las empresas del sector recuerdan que uno de los rasgos distintivos del crédito fintech es justamente la reducción de barreras de acceso al financiamiento.

Este tipo de préstamos suele basarse en modelos alternativos de evaluación crediticia, que permiten otorgar financiamiento incluso a personas sin historial bancario formal.

Con la nueva exigencia, muchas fintech podrían verse obligadas a solicitar recibos de sueldo u otra documentación formal, un requisito que hasta ahora no era habitual en el proceso de otorgamiento.

Además, señalan que esos comprobantes no siempre reflejan los ingresos reales, especialmente en un mercado laboral donde una parte importante de los trabajadores percibe ingresos informales o variables, indicó Ámbito.

A su vez, el sistema solo permite créditos con cuotas iguales durante toda la vida del préstamo, lo que limita la posibilidad de ofrecer productos más flexibles.

Otro de los cuestionamientos del sector es que el nuevo esquema no implicaría una mejora significativa en la prevención del fraude.

Según explican, la mayoría de los fraudes ocurre en la etapa de otorgamiento del crédito y no durante el proceso de cobranza.

Por otra parte, el mecanismo introduce nuevos pasos para los usuarios, como otorgar consentimiento explícito, recibir notificaciones antes de cada débito y la posibilidad de cancelar la autorización de forma inmediata.

Si bien estas medidas buscan reforzar la protección del cliente, desde la industria advierten que agregan fricción a procesos que actualmente funcionan de manera más automática. Además, la implementación del sistema requerirá desarrollos tecnológicos adicionales e integración con nuevas plataformas, lo que implica mayores costos para las empresas.

Bancos y descuentos directos en salarios

En paralelo a estos cambios regulatorios, otra modificación relevante surge de la Ley de Modernización Laboral, recientemente aprobada por el Congreso.

La norma modifica el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que se podrán realizar descuentos del salario para pagar cuotas de préstamos acordados por el trabajador.

En la práctica, esto habilita a los bancos a descontar directamente las cuotas del salario de los empleados, una modalidad que históricamente estaba reservada principalmente a mutuales o entidades vinculadas a sindicatos.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida en su cuenta de X al señalar que la apertura de este mercado podría fomentar la competencia.

“Esperamos que el cambio permita una baja ostensible en el costo del crédito personal para las personas”, sostuvo.

Las causas detrás del aumento de la morosidad

Más allá de los cambios regulatorios, el sistema financiero enfrenta un contexto de creciente morosidad. Un informe reciente de Quantum Finanzas, la consultora dirigida por Daniel Marx, identificó una de las principales causas: el aumento de las tasas de interés reales.

Según el reporte, la tasa pasiva TAMAR promedio del trimestre fue de 3,8% mensual efectiva, mientras que la tasa de adelantos alcanzó el 5% y la de préstamos personales llegó al 6,3%, en un contexto en el que la inflación mensual promedio fue de 1,9%.

Otro factor relevante es el cambio en la relación entre cuotas e ingresos. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 el salario real crecía por encima de la tasa de interés real de los préstamos personales.

Sin embargo, desde julio de 2024 la situación se revirtió y la tasa de interés real comenzó a superar de forma sostenida la evolución del salario.

A esto se suma el deterioro del mercado laboral. Aunque la actividad económica creció 11,9% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el empleo formal privado cayó 2,9%, lo que implicó la pérdida de aproximadamente 170.000 puestos de trabajo.

Un debate abierto en el sistema financiero

En este escenario, el sector fintech sostiene que mejorar los mecanismos de cobro y ampliar el acceso al crédito es un objetivo compartido por toda la industria.

Sin embargo, advierten que mayores costos operativos, nuevas restricciones en la originación y límites en los procesos de cobranza podrían generar el efecto contrario al buscado.

Según plantean, si el nuevo esquema eleva la complejidad y los costos, el resultado podría ser un crédito más caro o con menor disponibilidad, especialmente para los usuarios que hoy acceden al financiamiento mediante canales digitales.