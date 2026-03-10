Crisis en Granja Tres Arroyos: trabajadores paralizaron la faena por falta de pago de sueldos

En Concepción del Uruguay, la situación es crítica para los trabajadores de Granja Tres Arroyos (GTA), la principal productora de pollos del país. Según supo La Pirámide, desde la madrugada de este martes, los empleados están en asamblea tras la posibilidad de la quiebra de la empresa avícola, que se presentaría en los próximos días.

Los representantes de los sindicatos de la Alimentación y de la Carne, Miguel Klenner y Sergio Vereda, respectivamente, informaron que no hay diálogo con la empresa. Desde marzo de 2024, los trabajadores han estado cobrando sus sueldos en cuotas, llegando a recibir pagos en hasta cinco partes.

Los trabajadores, que suman aproximadamente 1.000, se encuentran en una situación desesperante. Muchos enfrentan dificultades para pagar alquileres y han visto sus tarjetas cortadas, lo que limita su acceso a alimentos y otros bienes esenciales. La planta de faena ha paralizado sus operaciones y se bloquea el sector de carga hasta tanto no se abone los salarios adeudados.

Vereda expresó su preocupación por la falta de comunicación de la empresa, lo que ha generado un clima de incertidumbre y angustia entre los empleados.

Se recordará que fuentes de la empresa reconocieron que la compañía atraviesa “una situación financiera delicada” y confirmaron su ingreso en un Proceso Preventivo de Crisis. Argumentaron que la caída de producción y ventas se profundizó tras el cierre de mercados de exportación por la gripe aviar, lo que generó estrés financiero y falta de liquidez.