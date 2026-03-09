La consulta sobre cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en marzo de 2026 surge tras la publicación de la resolución conjunta que estableció las escalas salariales para los integrantes de las fuerzas militares y el personal de la Policía de Establecimientos Navales. La normativa fija los haberes correspondientes a todas las jerarquías que integran la estructura militar argentina.

La medida fue oficializada mediante la resolución conjunta 1/2026, elaborada por el Ministerio de Economía de la Nación Argentina y el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina. Allí se determinan los montos que percibirán los efectivos durante el tercer mes del año, contemplando cada rango dentro de las fuerzas.

De esta manera, tanto los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como el personal de la Policía de Establecimientos Navales, cuentan con una escala salarial definida que establece diferencias de acuerdo con la jerarquía y las responsabilidades dentro de la institución.

Los rangos con los salarios más altos

Dentro del esquema salarial vigente, los rangos más altos de la estructura militar concentran los haberes más elevados. En la cúspide se ubican los cargos de Teniente General, Almirante y Brigadier General, quienes perciben un salario mensual de $2.866.115.

Foto: Archivo Elonce.

En el siguiente nivel jerárquico se encuentran el General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor, con haberes que alcanzan los $2.555.944. Más abajo aparecen el General de Brigada, Contralmirante y Brigadier, que reciben $2.328.718 mensuales.

En tanto, los rangos de Coronel, Capitán de Navío y Comodoro perciben $2.039.752. Por su parte, Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro cuentan con haberes establecidos en $1.773.466 para marzo de 2026.

Salarios de oficiales intermedios

En los rangos intermedios de oficiales también se registran diferencias de acuerdo con la posición dentro de la estructura militar. Los cargos de Mayor y Capitán de Corbeta tienen un sueldo fijado en $1.397.196.

Más abajo se ubican los rangos de Capitán y Teniente de Navío, quienes perciben $1.157.154. En tanto, Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente cuentan con un haber mensual de $1.029.221.

Foto: Archivo Elonce.

Por su parte, los Tenientes y Tenientes de Corbeta reciben $927.877. Finalmente, los Subtenientes, Guardiamarinas y Alféreces perciben $840.353, completando la escala salarial de oficiales dentro de las Fuerzas Armadas, indicó TN.

Haberes para suboficiales y personal voluntario

En el caso del personal subalterno, los montos también están definidos por la resolución oficial. El Suboficial Mayor percibe $1.433.055, mientras que el Suboficial Principal recibe $1.270.438.

A su vez, los Sargentos Ayudantes, Suboficiales Primeros y Suboficiales Ayudantes cuentan con un haber de $1.126.261. Los Sargentos Primeros, Suboficiales Segundos y Suboficiales Auxiliares cobran $990.671 mensuales.

Dentro de los rangos inferiores se encuentran el Sargento y el Cabo Principal, con un sueldo de $889.398; el Cabo Primero con $798.183; y el Cabo o Cabo Segundo con $738.764. Finalmente, los voluntarios y marineros de primera perciben $672.914, mientras que los voluntarios y marineros de segunda tienen un haber mensual de $622.720.