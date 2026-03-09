Se replica en Paraná la marcha por el Día Internacional de la Mujer: "Queremos más justicia, igualdad y derechos"

REDACCIÓN ELONCE
Desde horas de la tarde de este lunes, organizaciones y asociaciones se movilizaron por las calles de Paraná en el marco del Día Internacional de la Mujer.
“Marchamos por las compañeras asesinadas en 1900 y es un simbolismo con la ley de la reforma esclavista para mostrar nuestro descontento con todas estas reformas que nos quieren a todas como esclavas”, dijo una de las presentes. “Seguiremos luchando hasta que sea como lo soñamos”, cerró.
Desde la agrupación Mujeres Tramando realizaron una reflexión: “Me trajo sobre todo la seguridad para las mujeres. Creo que llegó el momento para que podamos pelear por todos nuestros derechos que estamos perdiendo y toda nuestra seguridad para que puedan volver a sus casas seguras. Vivas nos queremos”.
“Estamos con mucha dignidad e impotencia acompañando esta jornada de lucha trayendo nuestras banderas con las consignas”, indicó otra de las voces.
“Fuera Milei. Está a la vista, es lamentable todo lo que están haciendo. Hay que ponerles un freno y hay que sacarlos”, sostuvo una mujer paranaense.
Una intervención fue parte de la movilización hacia Casa de Gobierno. Una de las integrantes explicó: “Lo que simboliza es la lucha de las mujeres trabajadoras. El palo de escoba tiene que ver con lo doméstico y el cuidado”.
Blanca Osuna fue una de las voces de la política presente en la marcha que sostuvo: “Es un momento para movilizar, ratificar que las mujeres estamos cada día, en el marco de un gobierno que quita derechos, que limita inversiones que las mujeres necesitamos, esta expresión es, de algún modo, este reclamo. Más justicia, más igualdad, más derechos para las mujeres”.
Desde el área de Sanidad, indicó: “Estamos reclamando nuestros derechos. Toda esta reforma laboral que implementa este Gobierno nacional que implica el mayor retroceso que hemos tenido en la historia del sindicalismo, más aún el ataque contra los trabajadores quienes somos los que sacamos el país adelante”.
“Hoy en el Día Internacional de las mujeres trabajadoras necesitamos estar en la calle porque tenemos un gobierno fascista que va en contra de los derechos humanos de las personas”, comunicó otra mujer.
SITRADU también estuvo presente en la movilización: “Aquí estamos en otro 8M más en la calle para mostrar nuestro desacuerdo con las políticas actuales de este Gobierno en relación a las mujeres y disidencias y para mostrar que somos un montón y que no vamos a bajar los brazos”.
“Estamos diciéndole no a Milei, no a Frigerio y sí a los derechos de las mujeres, sí a vivir una vida como corresponde para las trabajadoras”, afirmaron de AGMER.
Stefanía Cora, exlegisladora nacional, sostuvo en Elonce: “Es un 8 de marzo movilizante por la situación compleja del país, donde las mujeres trabajadoras y empresarias estamos viviendo con mucha preocupación la realidad de la Argentina y de la provincia”.