ATSA Entre Ríos impulsó el taller Tejiendo Memorias con trabajadoras jubiladas

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Mes de la Mujer, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, seccional Entre Ríos, llevó adelante el taller Tejiendo Memorias, una actividad destinada a estimular la memoria y fortalecer vínculos entre trabajadoras jubiladas del sector salud.
En una jornada cargada de emoción y reflexión, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), seccional Entre Ríos, realizó el taller Tejiendo Memorias, una propuesta orientada a las trabajadoras jubiladas del sector salud. La actividad buscó estimular la memoria, fortalecer habilidades cognitivas y promover el encuentro entre mujeres que dedicaron gran parte de su vida laboral al sistema sanitario.
La secretaria general del gremio, Mariela Ponce, encabezó el encuentro y destacó la importancia de generar espacios de contención y aprendizaje para las afiliadas retiradas. Durante la jornada se llevaron adelante ejercicios de estimulación cognitiva y dinámicas de participación que apuntaron a mantener activas a las adultas mayores.
En diálogo con Elonce, Ponce remarcó el sentido de la iniciativa: “Es un encuentro muy especial. Estamos con las trabajadoras jubiladas de sanidad y pensamos en un taller que incentive la memoria, que las incentive a pensar para mantenerlas activas. Ellas han aportado mucho a la salud y queríamos hacer esta actividad tan importante. Este va a ser el inicio de otras actividades”.
Nuevas herramientas y desafíos para las jubiladas
Durante el encuentro, también se planteó la necesidad de acompañar a las trabajadoras jubiladas en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que hoy forman parte de la vida cotidiana. En ese sentido, desde el sindicato adelantaron que se proyectan futuros talleres vinculados al uso de dispositivos y plataformas digitales.
La secretaria general explicó que muchas afiliadas enfrentan dificultades para realizar trámites digitales, lo que motivó la creación de nuevas propuestas formativas. “Una de las señoras me dijo yo no supe sacar un recibo de sueldo, no puede sacar un turno online. Entonces la idea es poder ir haciendo talleres que incentiven no solamente la memoria, sino también el manejo de la tecnología tan importante para ella para las jubiladas”, expresó.
Además, adelantó que el sindicato planea sumar actividades recreativas y físicas para fortalecer el bienestar integral de las afiliadas. Entre ellas, se evalúa la realización de encuentros en el predio recreativo del gremio. “Ya estamos programando nuevas actividades”, agregó.
El rol de las mujeres y la defensa de derechos
El taller Tejiendo Memorias también se desarrolló en el contexto de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. En ese marco, Ponce reflexionó sobre la situación actual de las trabajadoras y la necesidad de sostener la defensa de derechos laborales.
“Estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Hemos retrocedido mucho en derechos que tanto costaron. Nos afecta un montón a las mujeres trabajadoras”, afirmó.
Por su parte, la coach ontológica y docente Elina Zumoffen, quien acompañó la actividad, explicó el objetivo del encuentro y la importancia de reconocer la trayectoria de las participantes. “Este taller fue pensado para revalorar nuestra historia, reconocer a estas mujeres que hicieron tanto en sus trabajos, en la sociedad, en los barrios. Hay que abrazarlas y contenerlas más que nunca”, señaló.
Un gremio con crecimiento y nuevos proyectos
En el cierre de la jornada, Ponce también destacó el crecimiento institucional del sindicato y el acompañamiento de los afiliados, que recientemente respaldaron su continuidad al frente de la organización.
“Recibimos mucho apoyo y el voto es un voto de confianza porque nuestro sindicato ha crecido un montón y hemos hecho muchas actividades, hemos crecido en estructura”, expresó.
Asimismo, recordó algunas de las acciones recientes del gremio en beneficio de las familias del sector sanitario, como la entrega de kits escolares y la renovación del predio recreativo. “Hace poco terminamos con la entrega de los útiles escolares útiles que la verdad que vino genial a todos en este momento tan difícil”, sostuvo.