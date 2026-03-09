Proyectan mejoras en la ruta provincial 10 tras gestiones de autoridades de María Grande

Autoridades provinciales y representantes comunales mantuvieron un encuentro de trabajo para analizar posibles obras de recuperación en la ruta provincial 10, un corredor que conecta distintos sectores rurales y urbanos cercanos a María Grande. El diálogo estuvo orientado a evaluar alternativas que permitan mejorar las condiciones de transitabilidad del camino.

La reunión se desarrolló en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y contó con la participación del titular del organismo, Exequiel Donda, el subadministrador José Palacios y la presidenta comunal Patricia Romero. Durante el encuentro se abordaron distintas posibilidades para avanzar en tareas de reposición de material y consolidación del trazado vial en la zona de María Grande.

Las gestiones forman parte de un proceso de articulación institucional que busca generar acuerdos de trabajo entre el organismo provincial y la comuna para impulsar mejoras en la infraestructura vial.

Propuesta para recuperar el camino

Durante el encuentro se analizaron posibles intervenciones sobre la traza de la ruta provincial 10, principalmente vinculadas a la colocación de material y a trabajos de mantenimiento que permitan mejorar la circulación en ese sector.

La presidenta comunal Patricia Romero valoró el diálogo con las autoridades provinciales y remarcó la importancia de avanzar con el proyecto. “Agradecemos a Exequiel y a su equipo por recibirnos con esta inquietud que tenemos de poder continuar con el ripio en la ruta provincial 10. Además, vinimos a ofrecer nuestros recursos para poder trabajar en conjunto en la mejora del camino”, señaló.

Romero explicó que el objetivo es avanzar mediante mecanismos de cooperación institucional que permitan concretar las obras necesarias. “Evaluamos la posibilidad de avanzar en un convenio u otras alternativas para poder hacer realidad la consolidación de la traza”, indicó.

Reunión por la Ruta 10.

Un tramo clave para la comunidad

La presidenta comunal explicó que las mejoras proyectadas abarcarían un tramo aproximado de diez kilómetros en cercanías de María Grande, donde se encuentran diversos servicios públicos y zonas habitadas.

En ese sentido, remarcó la importancia que tiene el camino para la vida cotidiana de la comunidad. “Hablamos de unos primeros 10 kilómetros donde tenemos escuelas, centros de salud, destacamento policial y una pequeña zona urbana. Es una necesidad imperiosa”, sostuvo.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad analizaron las alternativas técnicas para avanzar en la recuperación del enlace vial y destacaron la importancia del trabajo coordinado con los gobiernos locales.

Participación de autoridades provinciales y comunales

Del encuentro también participaron el director de Conservación de la DPV, Fabián Ocampo; la coordinadora de Juntas y Comunas del departamento Paraná, Carina Guerra; y la contadora comunal Gabriela Tomasini.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de continuar evaluando herramientas administrativas y acuerdos de colaboración que permitan avanzar con las mejoras previstas en la zona de María Grande, con el objetivo de optimizar la conectividad y facilitar el acceso a servicios esenciales para los vecinos del sector.