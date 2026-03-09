Desvalijaron casa de artista paranaense: pide colaboración para recuperar sus instrumentos musicales

Desvalijaron la casa del músico Ezequiel Caridad. Los delincuentes se llevaron sus instrumentos y gran cantidad de elementos.

En diálogo con Elonce, relató el dramático momento que vivió y la impotencia que siente al ver su hogar completamente desvalijado.

“Es una desgracia, la verdad que es angustiante, es impotencia, sentirse ultrajado también de entrar a tu domicilio, a tu hogar, donde uno con tanto esfuerzo hace las cosas para poder hacer lo que hacemos, para tener sus cosas”, expresó visiblemente afectado por la situación.

Los ladrones se llevaron varios objetos de valor, pero lo que más le duele al músico son los instrumentos que son fundamentales para su trabajo. Entre los artículos robados se encuentran un piano eléctrico, un acordeón, una guitarra y otros elementos. “Lo que más me interesa son las herramientas de trabajo, que en mi caso particular son los instrumentos musicales”, detalló Ezequiel.

Contó que la angustia no solo es por la pérdida de los objetos, sino por el miedo constante que genera vivir en un contexto de inseguridad. “Es una situación angustiante, también entiendo que es un poco producto de la situación actual que estamos viviendo como sociedad, como país, todas las cosas que acontecen que a todos nos cuesta llegar a fin de mes, pero es lamentable que sucedan estas cosas”, reflexionó el músico.

“Me llevaron todo. Anoche que se puso fresco, me quería tapar y me di cuenta que una cobija que tenía tejida, que había hecho mi mamá, no estaba”, lamentó. Además, mencionó que cuando regresó a su hogar se encontró con toda la casa desordenada, con la ropa de los armarios tirada por el piso.

Ezequiel destacó la solidaridad de los vecinos, quienes colaboraron activamente con la Policía. “La comunidad de amigos y colegas que se dedican un poco a lo mismo, ponen sus materiales a disposición para que uno los use”, explicó, agradeciendo el apoyo recibido. Además, señaló que los vecinos proporcionaron material de cámaras de seguridad que podría ser clave para dar con los responsables.

El músico relató que los delincuentes actuaron con total impunidad. “Se ve que tienen varios lugares donde descartan las cosas, por decirlo de alguna forma. Es un grupo bastante grande de gente”, dijo.

Caridad también mencionó cómo los ladrones ingresaron a su casa, específicamente por una ventana en la planta alta. “Ingresaron por una ventana que está hacia el frente en la planta alta de la casa, forcejaron un poco y entraron. Intentaron salir por la puerta del frente, no pudieron, así que sacaron las cosas por arriba”, relató.

El valor de los instrumentos robados

Uno de los aspectos que más le duele a Caridad es la imposibilidad de reemplazar los instrumentos robados, ya que son elementos de alto valor que adquirió a lo largo de muchos años de trabajo. “Son instrumentos que son muy caros. Hoy en día volver a comprar esos instrumentos es complejo, son muchos años de trabajo invertido, tiempo para poder adquirirlos. Y son herramientas que tengo que usar ahora en la brevedad porque tengo compromisos de trabajo que responder”, subrayó el músico.

Aunque la situación es desesperante, Ezequiel expresó su deseo de recuperar al menos sus herramientas de trabajo: “Lo que anhelo es poder hallar por lo menos los instrumentos musicales, que son lo que me permite seguir desarrollando mi actividad”. Elonce.com