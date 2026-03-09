Encontró una billetera en Gualeguaychú, le sacó el dinero antes de devolverla y quedó detenido

Un hombre fue detenido en Gualeguaychú luego de quedarse con dinero que encontró dentro de una billetera en una estación de servicio. El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 11:30 y fue advertido por el propietario del objeto, quien alertó a la policía tras notar la faltante del efectivo.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sección Comando Radioeléctrico en la zona de las calles Bolívar y Pellegrini. Allí se constató que el sospechoso, un hombre de 49 años domiciliado en La Tablada, provincia de Buenos Aires, había tomado dinero que pertenecía a un ciudadano uruguayo de 60 años.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el individuo encontró la billetera tirada en el sector de la estación de servicio.

La maniobra y la denuncia

Según se pudo establecer durante el procedimiento, el hombre se dirigió hacia el baño del lugar luego de hallar la billetera. En ese sector retiró el dinero que se encontraba en su interior y posteriormente devolvió el objeto sin el efectivo.

El propietario advirtió la situación al revisar sus pertenencias y notar que faltaban 4.190 pesos uruguayos. Ante esa circunstancia, dio aviso inmediato a los efectivos policiales que se encontraban en la zona.

Detenido en Gualeguaychú.

Los agentes iniciaron entonces la búsqueda del sospechoso dentro del predio de la estación de servicio.

El dinero fue recuperado

Tras identificar al hombre señalado por el damnificado, los uniformados realizaron un palpado preventivo y constataron que llevaba consigo el dinero denunciado como sustraído.

La suma fue recuperada en el lugar y el sospechoso quedó aprehendido por el delito de hurto simple. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno, que dispuso las actuaciones judiciales correspondientes por el hecho ocurrido en Gualeguaychú.