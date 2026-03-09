Gobierno de Entre Ríos invirtió más de $295 millones en insumos de salud sexual

El Gobierno de Entre Ríos realizó una inversión superior a los 295 millones de pesos destinada a la compra de insumos vinculados a tratamientos de salud sexual y reproductiva. La adquisición fue realizada a través del Ministerio de Salud provincial mediante distintos procesos de licitación pública.

Los insumos incluyen pastillas anticonceptivas, preservativos y medicamentos destinados al cumplimiento de la ley nacional N° 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo. En total, las compras representaron un desembolso de 295.104.350 pesos.

Desde el Gobierno de Entre Ríos indicaron que los insumos serán distribuidos en hospitales y centros de atención primaria para garantizar el acceso a las prestaciones en todo el territorio provincial.

Compra de anticonceptivos y medicamentos

Una parte de la inversión se concretó a través de la licitación pública Nº 20/2025, que incluyó diversas órdenes de compra destinadas a la adquisición de anticonceptivos orales. En ese proceso se invirtieron 134.462.750 pesos.

Los medicamentos fueron entregados a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, dependiente de la Dirección Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud, donde serán almacenados y luego distribuidos según los requerimientos de los establecimientos sanitarios de la provincia.

Por otra parte, mediante la licitación pública Nº 24/2025 se compraron mil combi packs compuestos por mifepristona y misoprostol. La compra, recibida durante la primera quincena de 2026, demandó una inversión de 105.690.000 pesos y busca garantizar la continuidad del acceso a los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

Preservativos para programas de prevención

El Gobierno de Entre Ríos también concretó la compra de preservativos destinados a programas de prevención de infecciones de transmisión sexual. A través de la licitación pública Nº 25/2025 se adquirieron 660.000 profilácticos masculinos de látex, con una inversión de 54.951.600 pesos.

Estos insumos serán distribuidos entre la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva y la Coordinación de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis.

La responsable de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García, destacó la continuidad de estas políticas sanitarias. “Es importante destacar el compromiso de la provincia al sostener las compras de los insumos que nos permiten continuar garantizando derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la población entrerriana”, señaló.

Programas de prevención y nuevos procesos

Por su parte, la coordinadora de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis, Tamara Moncagatta, explicó que los preservativos cumplen un rol central en las estrategias de prevención.

“Los preservativos son un insumo esencial para la implementación de la estrategia de prevención combinada de infecciones de transmisión sexual, junto al trabajo educativo en ámbitos escolares y sanitarios”, expresó.

Desde el Gobierno de Entre Ríos indicaron además que durante el inicio de 2026 se pusieron en marcha nuevos procesos administrativos vinculados a la compra de otros insumos, entre ellos test de embarazo y terapias de reemplazo hormonal.