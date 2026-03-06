Invitan a municipios a participar del ciclo de capacitaciones 2026 para la gestión de emergencias

La Dirección de Defensa Civil provincial anunció la apertura de su calendario anual de formación técnica. El objetivo es estandarizar la respuesta ante crisis en municipios, comunas y juntas de gobierno.
Bajo la premisa de que la eficiencia ante un desastre comienza en la gestión local, las autoridades provinciales invitan a municipios y comunas a participar del curso Organización de la Protección Civil en el Nivel Local que lleva adelante el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Agencia Federal de Emergencias.
Esta instancia busca brindar herramientas operativas para que los referentes de cada localidad puedan optimizar recursos y coordinar acciones de manera profesional ante situaciones críticas.
La formación se llevará a cabo bajo una metodología que busca compatibilizar la rigurosidad técnica con la accesibilidad territorial. La modalidad será virtual y se desarrollará en cuatro jornadas, comenzando el próximo 10 de marzo. Los participantes obtendrán certificado oficial.
Debido al enfoque operativo del programa, las vacantes son restringidas. Se ha solicitado a las intendencias y juntas de gobierno que prioricen la inscripción de su personal técnico o referentes de área a la brevedad.
Las personas interesadas deben inscribirse a través del siguiente enlace: