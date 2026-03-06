Tres heridos por choque de tres camiones sobre Ruta 14: cómo ocurrió el siniestro vial

REDACCIÓN ELONCE
Un choque de camiones en la Ruta 14 dejó tres personas heridas en departamento Gualeguaychú. El siniestro ocurrió cuando un camión impactó contra otros dos que estaban detenidos por un desperfecto mecánico.
El choque de camiones en la Ruta 14 dejó tres personas heridas y provocó un importante operativo de emergencia en el departamento Gualeguaychú, luego de que un vehículo de carga impactara contra otros dos camiones que se encontraban detenidos sobre la banquina por un desperfecto mecánico.
El siniestro vial ocurrió alrededor de las 20:30 en el kilómetro 87 de la Ruta Nacional Nº14, cuando personal de la Comisaría Séptima intervino tras ser alertado sobre una colisión entre vehículos de gran porte.
De acuerdo con la información oficial, por causas que se investigan, un camión de la empresa Soluciones Ambientales —marca Fiat Iveco 170 con semirremolque— que transportaba residuos de la empresa Coca-Cola colisionó contra uno de los camiones que estaba detenido en la margen de la ruta. El vehículo era conducido por un hombre de 31 años domiciliado en la ciudad de Gualeguay y circulaba en sentido Norte–Sur.
Camiones detenidos por desperfecto mecánico
En el lugar del siniestro se encontraban dos camiones detenidos debido a un problema mecánico. Sus conductores, dos hombres de 46 y 43 años oriundos de la provincia de Misiones, realizaban tareas de reparación debajo de uno de los rodados al momento en que ocurrió el impacto.
A raíz de la colisión, el camión que fue embestido se desplazó hacia adelante y terminó chocando contra el otro vehículo que también permanecía detenido en el sector.
Como consecuencia del fuerte impacto, los dos conductores que se encontraban trabajando en la reparación resultaron lesionados en sus extremidades. Según las primeras evaluaciones médicas, presentarían lesiones que serían de carácter grave, aunque en principio no correría riesgo su vida.
En tanto, el conductor del camión que provocó el choque habría sufrido lesiones leves. El estado de salud de los tres involucrados será determinado con mayor precisión tras la realización de estudios médicos de mayor complejidad.
Derrame de carga y operativo en la ruta
Tras el siniestro, la carga que transportaba el camión de la empresa Soluciones Ambientales quedó esparcida sobre la calzada, lo que generó complicaciones adicionales para la circulación.
Por esta razón, en el lugar comenzaron a trabajar Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, quienes aguardaban la llegada de representantes de la empresa responsable del transporte para proceder al levantamiento del material derramado y garantizar condiciones seguras en la ruta.
Debido a esta situación, la Ruta Nacional Nº14 permanece totalmente cortada en el carril con sentido hacia Buenos Aires mientras se desarrollan las tareas de asistencia y limpieza del sector afectado.
En el operativo intervienen efectivos de la Comisaría Séptima, personal de la División Policía Científica, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, agentes de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y efectivos de Gendarmería Nacional.
Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del choque de camiones en la Ruta 14 y restablecer el tránsito una vez finalizadas las pericias y retirados los vehículos involucrados en el siniestro.