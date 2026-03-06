Dos vuelos desde Dubái traerán a los primeros argentinos varados por la guerra en Medio Oriente

Los primeros argentinos que quedaron varados en Medio Oriente tras la escalada del conflicto en la región comenzarán a regresar al país en los próximos días.

Dos vuelos de la aerolínea Emirates partirán desde Dubái entre el domingo y el lunes con destino a Buenos Aires, con escala previa en Río de Janeiro.

Se trata de los primeros traslados organizados para parte de los más de 630 ciudadanos argentinos que solicitaron asistencia consular para abandonar la zona afectada por el conflicto, según informaron desde Cancillería.

Las gestiones para concretar los vuelos fueron coordinadas por la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, junto con el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri, quienes mantuvieron contactos con autoridades locales y con la compañía aérea para asegurar los cupos disponibles.

Argentinos varados en la región

Aunque las salidas se realizarán desde Dubái, muchos de los argentinos que buscan regresar al país se encontraban en Israel y Qatar cuando se produjo el cierre del espacio aéreo tras los ataques y tensiones militares entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La interrupción de las operaciones aéreas en la región obligó a reorganizar los traslados y gestionar lugares en vuelos disponibles. Según explicaron fuentes diplomáticas, los pasajeros son asignados de acuerdo con un esquema de prioridades que contempla casos de menores de edad, problemas de salud u otras situaciones urgentes.

El canciller Pablo Quirno señaló que el funcionamiento de los aeropuertos en la zona continúa siendo irregular. “El espacio aéreo se abre de forma esporádica y los lugares disponibles son limitados”, explicó en declaraciones televisivas.

Según estimaciones oficiales, solo en Dubái hay alrededor de 1.500 viajeros de distintas nacionalidades que intentan abandonar la región.

Fuerte impacto en el tráfico aéreo

La escalada del conflicto también generó fuertes alteraciones en el tráfico aéreo internacional. De acuerdo con datos de la consultora Cirium, entre el sábado y el lunes se cancelaron al menos 12.903 vuelos en la región, lo que representa cerca del 40% de las operaciones previstas.

Mientras tanto, el Gobierno argentino continúa coordinando acciones diplomáticas para asistir a los ciudadanos que permanecen en Medio Oriente y facilitar su regreso en los próximos días.