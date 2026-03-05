Israel advierte devastación en bastión de Hezbollah en Líbano y provocó evacuaciones

Israel advierte devastación en el bastión de Hezbollah en Líbano, una advertencia que generó pánico y evacuaciones masivas en los suburbios del sur de Beirut. El gobierno israelí elevó el tono de sus amenazas y aseguró que la zona podría enfrentar una destrucción similar a la registrada en la Franja de Gaza durante el conflicto con Hamas.

Las declaraciones se produjeron en medio de una escalada regional que involucra a Israel, Irán y grupos aliados en distintos países de Medio Oriente. La situación se intensificó luego de los ataques iniciados días atrás y de la respuesta militar de Hezbollah desde territorio libanés.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, realizó la advertencia durante una visita a la frontera norte de Israel. “Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Khan Younis”, afirmó Smotrich en referencia a la ciudad del sur de Gaza que fue devastada durante los bombardeos israelíes contra Hamas.

Evacuaciones masivas y pánico en Beirut

La advertencia fue acompañada por un llamado directo del Ejército israelí a la población civil que reside en los suburbios del sur de Beirut, una zona considerada bastión político y militar de Hezbollah.

La gente comenzó a evacuar sus hogares ante el posible arribo de nuevos misiles. Foto: La Nación.

Poco antes de las declaraciones del ministro, voceros militares israelíes instaron a los habitantes a abandonar inmediatamente sus hogares ante la posibilidad de nuevos ataques.

“Salven sus vidas y evacuen sus viviendas de inmediato”, advirtió un portavoz del ejército. El anuncio provocó escenas de pánico en distintos barrios de la capital libanesa, con miles de personas intentando abandonar la zona en medio de importantes congestiones de tránsito en los accesos a la ciudad.

Víctimas y bombardeos en Líbano

La ofensiva militar ya dejó un saldo significativo de víctimas y desplazados en el país. Según las autoridades libanesas, al menos 102 personas murieron y otras 638 resultaron heridas desde el inicio de los bombardeos.

Además, más de 500.000 personas fueron desplazadas de sus hogares por los ataques israelíes.

El Ejército de Israel informó que sus tropas ingresaron en varias localidades del sur del Líbano mientras continuaban los bombardeos aéreos en distintos puntos del país. La agencia oficial libanesa ANI reportó que seis miembros de dos familias murieron en ataques sobre el sur del territorio.

Combates y ataques cruzados

La situación en la frontera continúa siendo extremadamente tensa. Hezbollah reivindicó nuevos ataques contra el norte de Israel y aseguró haber protagonizado enfrentamientos directos con soldados israelíes cerca de la localidad de Jiam.

Ruinas totales en barrios. Foto: La Nación.

En paralelo, el Ministerio de Salud del Líbano informó sobre otros ataques contra vehículos en rutas estratégicas del país.

Uno de esos bombardeos se produjo en la carretera que conduce a la ciudad de Zahlé, en el este del país, donde murieron dos personas. También se registraron ataques en la autopista que conecta Beirut con su aeropuerto internacional.

Expansión del conflicto en la región

El conflicto se amplió rápidamente más allá de la frontera entre Israel y Líbano. La guerra comenzó con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con misiles y drones dirigidos contra territorio israelí y contra objetivos estadounidenses en la región, detalló La Nación.

Los ataques alcanzaron instalaciones energéticas en países del Golfo y distintos puntos estratégicos de Medio Oriente. Incluso se registraron incidentes en otras regiones del mundo. Un submarino estadounidense torpedeó un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka, mientras que Azerbaiyán denunció el impacto de un dron cerca de un aeropuerto en su territorio.

Irán negó responsabilidad en ese ataque y acusó a Israel de provocar la situación.