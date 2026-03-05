Preocupación en Concepción del Uruguay: no abrirán la cohorte 2026 del Profesorado de Filosofía

El profesorado de Filosofía era una propuesta histórica en la ciudad

La decisión de no abrir la cohorte 2026 del Profesorado de Filosofía en la Escuela Normal Superior Mariano Moreno generó preocupación en la comunidad educativa de Concepción del Uruguay. La medida fue confirmada por la Dirección de Educación Superior de Entre Ríos, que argumentó criterios de “vulnerabilidad pedagógica” para justificar la suspensión de nuevas inscripciones.

El profesorado se dictaba desde hace años en la institución y era una de las propuestas académicas tradicionales del nivel superior en la ciudad. Sin embargo, desde las autoridades provinciales indicaron que la decisión responde a un análisis de la matrícula y de los niveles de egreso registrados en los últimos ciclos lectivos.

La justificación

Según trascendió, uno de los principales factores evaluados fue la baja tasa de graduación, marcada por una diferencia considerable entre la cantidad de estudiantes que inician la carrera y quienes logran finalizarla. A esto se sumó la superposición de la oferta académica con instituciones de departamentos cercanos y la necesidad de optimizar recursos educativos.

Desde el ámbito educativo señalaron que este proceso forma parte de un “reordenamiento del sistema”, que busca reasignar presupuesto y recursos hacia carreras con mayor demanda laboral.

La medida generó inquietud entre docentes y estudiantes de la institución, quienes advirtieron que la suspensión de la inscripción afecta no solo a la comunidad

local, sino también a aspirantes de ciudades cercanas como Colón y Caseros, que históricamente elegían esta sede para cursar el profesorado.

Representantes docentes y gremiales expresaron su preocupación por lo que consideran un retroceso en la formación humanística. “Nos encontramos ante una situación de desmantelamiento de las humanidades. No se puede medir la cultura o el pensamiento crítico únicamente con una planilla de Excel de costo-beneficio”, señalaron desde el sector.

La palabra del centro de estudiantes

Por su parte, desde el centro de estudiantes manifestaron que la medida afecta la identidad histórica de la institución. “Es un golpe a nuestra Escuela Normal. Hoy es Filosofía, pero mañana puede ser cualquier otra carrera con baja matrícula”, indicaron.

Mientras tanto, los estudiantes que actualmente cursan el profesorado tendrán garantizada la continuidad de sus estudios hasta completar la carrera. No obstante, advierten que la falta de una nueva cohorte podría debilitar la estructura de las cátedras y el funcionamiento académico.

En este contexto, se prevé que en los próximos días se realicen asambleas en la institución para analizar la situación y definir posibles acciones. Con información de El Entre Ríos y Análisis.