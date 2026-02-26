La Casa de la Cultura de Entre Ríos ofrece talleres con inscripción abierta. Comenzarán a dictarse a partir de marzo en el edificio ubicado en 9 de Julio y Carbó, Paraná. Hay propuestas para todas las edades y se dictarán de lunes a jueves. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Teatro, Arte y Bienestar Emocional, Literatura, Música, Tai-Chi, Títeres, Entrenamiento Cognitivo, Danza-Terapia, Folclore, Acroyoga, Arte Terapia, entre otros, componen la oferta para comenzar la temporada 2026.
La grilla es la siguiente:
Lunes
-Taller: Teatro (y humor) Anual.
Destinado a adolescentes, jóvenes y adultos.
Horario: lunes de 20 a 22.
Responsable: Ignacio Koornstra
-Taller: Arte, palabra y bienestar emocional.
Destinado para adultos mayores.
Horario: lunes 18 a 20.
Responsable: Roxana Villagra Sabaliche
-Taller: De títeres y objetos.
Destinado para jóvenes y adultos.
Horario: lunes 20 a 21.30. (Comienza 16/03)
Responsable: Pola Ortiz
Martes
-Taller: Entrenamiento cognitivo.
Destinado para adultos mayores.
Horario: martes 18 a 19.30.
Responsable: Laura Budini
-Taller: Travesuras Literarias
Destinado para niños de tres a cinco años.
Horario: martes 16.30 a 18.
Responsable: Andrea Casco
-Taller: Música (Uader)
Horario: martes 20 a 21.30.
Responsable: Valentin Cosso
-Taller: Tai-Chi
Destinado para jóvenes y adultos.
Horario: martes 18 a 20.
Responsable: Sergio Peralta
Miércoles
-Taller: Arte terapia
Destinado para adolescentes, jóvenes y adultos.
Horario: miércoles 18 a 19.30.
Responsable: Micaela Geranio
-Taller: Acroyoga
Destinado para jóvenes y adultos.
Horario: miércoles 18 a 21.
Responsable: Virginia Mockert
-Taller: Folclore
Destinado para jóvenes y adultos.
Horario: miércoles 21 a 22.
Responsable: Fiorella Serrano
Jueves
-Taller: Entrenamiento cognitivo
Destinado para adultos mayores.
Horario: jueves 9 a 11.
Responsable: Paola Schmukler
-Taller: Música en Movimiento
Destinado para la niñez.
Horario: jueves 17 a 20. (Dos grupos)
Responsable: Felicitas Centeno- Lucia Bravo
-Taller: Danza terapia
Destinado para adultos mayores.
Horario: jueves de 18 a 20.
Responsable: Lucila Moro
Más información en la Casa de la Cultura de Entre Ríos:
IG: @lacasadelaculturaer
E-mail: casaculturaentrerios@gmail.com