Haciendo Comunidad A partir de marzo

La Casa de la Cultura de Entre Ríos ofrece talleres con inscripción abierta

26 de Febrero de 2026
La Casa de la Cultura.
La Casa de la Cultura. Foto: (GPER).

La Casa de la Cultura de Entre Ríos ofrece talleres con inscripción abierta. Comenzarán a dictarse a partir de marzo en el edificio ubicado en 9 de Julio y Carbó, Paraná. Hay propuestas para todas las edades y se dictarán de lunes a jueves. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

 

Teatro, Arte y Bienestar Emocional, Literatura, Música, Tai-Chi, Títeres, Entrenamiento Cognitivo, Danza-Terapia, Folclore, Acroyoga, Arte Terapia, entre otros, componen la oferta para comenzar la temporada 2026.

 

La grilla es la siguiente:

 

Lunes

 

-Taller: Teatro (y humor) Anual.

Destinado a adolescentes, jóvenes y adultos.

Horario: lunes de 20 a 22.

Responsable: Ignacio Koornstra

 

-Taller: Arte, palabra y bienestar emocional.

Destinado para adultos mayores.

Horario: lunes 18 a 20.

Responsable: Roxana Villagra Sabaliche

 

-Taller: De títeres y objetos.

Destinado para jóvenes y adultos.

Horario: lunes 20 a 21.30. (Comienza 16/03)

Responsable: Pola Ortiz

 

Martes

 

-Taller: Entrenamiento cognitivo.

Destinado para adultos mayores.

Horario: martes 18 a 19.30.

Responsable: Laura Budini

 

-Taller: Travesuras Literarias

Destinado para niños de tres a cinco años.

Horario: martes 16.30 a 18.

Responsable: Andrea Casco

 

-Taller: Música (Uader)

Horario: martes 20 a 21.30.

Responsable: Valentin Cosso

 

-Taller: Tai-Chi

Destinado para jóvenes y adultos.

Horario: martes 18 a 20.

Responsable: Sergio Peralta

 

Miércoles

 

-Taller: Arte terapia

Destinado para adolescentes, jóvenes y adultos.

Horario: miércoles 18 a 19.30.

Responsable: Micaela Geranio

 

-Taller: Acroyoga

Destinado para jóvenes y adultos.

Horario: miércoles 18 a 21.

Responsable: Virginia Mockert

 

-Taller: Folclore

Destinado para jóvenes y adultos.

Horario: miércoles 21 a 22.

Responsable: Fiorella Serrano

 

Jueves

 

-Taller: Entrenamiento cognitivo

Destinado para adultos mayores.

Horario: jueves 9 a 11.

Responsable: Paola Schmukler

 

-Taller: Música en Movimiento

Destinado para la niñez.

Horario: jueves 17 a 20. (Dos grupos)

Responsable: Felicitas Centeno- Lucia Bravo

 

-Taller: Danza terapia

Destinado para adultos mayores.

Horario: jueves de 18 a 20.

Responsable: Lucila Moro

 

Más información en la Casa de la Cultura de Entre Ríos:

IG: @lacasadelaculturaer

E-mail: casaculturaentrerios@gmail.com

Temas:

Casa de la Cultura Entre Ríos Talleres
