Estudiantes alzan su voz en Paraná: La federación pide más apoyo y atención a la salud mental

REDACCIÓN ELONCE
En una jornada cargada de propuestas y preocupaciones, los referentes de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) de Paraná, Jonathan Jiménez y Santiago Sola, destacaron la necesidad de fortalecer el apoyo a los jóvenes y abordar de manera urgente el tema de la salud mental en las escuelas.
En una conversación cargada de emociones y preocupaciones, Jonathan Jiménez, referente de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y presidente del centro de estudiantes de la Escuela Centenario, y Santiago Sola, presidente de la FES y representante de la Escuela Nº 85 Artigas, hablaron sobre la actualidad de los estudiantes secundarios en Paraná. La charla, que se dio en un clima de cercanía, tuvo un eje central: la necesidad de un mayor apoyo institucional a los jóvenes y de generar un espacio más inclusivo dentro de las escuelas.
"La federación se encarga de acompañar a los estudiantes y los centros estudiantes, porque por diferentes situaciones en varias escuelas no se puede armar centro de estudiantes. Nosotros queremos que todos se sientan representados", destacó Jonathan, mostrando el compromiso de la FES con todos los estudiantes, incluso aquellos que no tienen representación formal.
La Federación tiene como objetivo principal crear una red de apoyo que ayude a resolver los problemas que los estudiantes no pueden solucionar por sí mismos dentro de sus escuelas. Según comentaron ambos líderes, la FES tiene en cuenta no solo las dificultades dentro del aula, sino también las problemáticas sociales y emocionales que enfrentan los jóvenes. "Nos gusta saber qué piensan los estudiantes, qué sienten, y así buscar la manera de ayudarlos", añadió Sola, subrayando la importancia de escuchar activamente a los estudiantes.
Salud mental, la principal preocupación de los estudiantes
Un tema que no podía faltar en la conversación fue la salud mental de los jóvenes, un aspecto que se ha convertido en una de las preocupaciones más graves dentro del sistema educativo de la provincia. "La salud mental es un problema muy grave, especialmente entre los jóvenes de 17 años para abajo", indicó Jonathan. Esta alarmante declaración refleja la creciente preocupación por las altas tasas de suicidio adolescente en la región, donde los números son aún más altos que en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de la diferencia en la población.
De acuerdo con los datos proporcionados por los estudiantes, la provincia de Entre Ríos, especialmente la ciudad de Paraná, es considerada la capital nacional del suicidio adolescente, con una tasa alarmante que supera el 10% de la media de Buenos Aires. "Son números que asustan, pero también que se entienden dado el panorama que se ve en varias escuelas", explicó Sola, haciendo hincapié en que el ambiente escolar muchas veces no es el adecuado para promover el bienestar emocional de los jóvenes.
Además, la Federación ha estado trabajando en la implementación de programas educativos que ayuden a los estudiantes a encontrar alternativas ante situaciones difíciles. "Queremos que los chicos sepan que no hay solo una opción. Buscamos que participen, se desarrollen y no se queden aislados", expresó Jonathan, resaltando la importancia de fomentar un entorno más saludable para los jóvenes.
Propuestas de la FES para mejorar el sistema educativo
A lo largo de la conversación, los representantes de la FES también compartieron algunas de sus propuestas para mejorar la situación educativa en Paraná y la provincia. Una de las principales ideas es replicar el modelo de Naciones Unidas (ONU) en las escuelas locales, un programa educativo que ya se lleva a cabo en otros lugares, como la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. "Queremos que los chicos se representen en espacios educativos como este, un lugar donde puedan compartir sus ideas y sentirse parte activa del proceso educativo", dijo Sola.
La Federación también busca ampliar su alcance a nivel provincial, unificando centros de estudiantes de diversas localidades para generar una red más fuerte y cohesiva. "No solo queremos abarcar el departamento Paraná, sino que nuestra meta es conectar con estudiantes de toda la provincia, conocer sus situaciones y ayudarlos a resolver sus problemas", comentó Jonathan.
A pesar de los desafíos, ambos líderes coincidieron en la importancia de mantener la unidad y la participación activa de todos los estudiantes, especialmente aquellos que aún no tienen representación. "Queremos que todos los estudiantes se sientan identificados y que, si lo desean, se contacten con nosotros", concluyó Santiago.