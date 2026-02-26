Secuestraron 98 celulares valuados en $30 millones en control vial sobre ruta entrerriana

REDACCIÓN ELONCE
El procedimiento se realizó en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, en el departamento Federación. La mercadería era transportada en una Renault Oroch que viajaba desde Misiones hacia Buenos Aires.
El vehículo involucrado fue una Renault Duster Oroch, en la que se trasladaban un hombre —conductor— y una mujer —acompañante—, ambos mayores de edad. Durante el control de rutina, los uniformados constataron la presencia de una importante cantidad de equipos de telefonía celular sin la documentación respaldatoria correspondiente.
Según se informó, los dispositivos secuestrados fueron 98 teléfonos celulares de las marcas Samsung y Redmi, cuyo valor estimado en el mercado asciende a $30.000.000. Ante la presunta infracción a la Ley de Contrabando, se dio inmediata intervención a la Justicia Federal.
Intervención judicial y secuestros
Por disposición del Juez Federal Subrogante, momentáneamente a cargo del Juzgado Federal de Concordia, doctor Hernán Viri, con la Secretaría Penal a cargo del doctor Berdgolt, se ordenó el secuestro tanto del vehículo como de la mercadería transportada.
En consecuencia, se procedió al formal secuestro de la camioneta Renault Duster Oroch y de los 98 teléfonos celulares hallados en su interior. Las actuaciones quedaron en manos de la Justicia Federal, que determinará la situación procesal de las personas involucradas.
Desde la fuerza de seguridad destacaron que este tipo de controles forman parte de operativos preventivos que se desarrollan en rutas estratégicas, con el objetivo de detectar maniobras vinculadas al contrabando y otros delitos federales.
El procedimiento se enmarca en las tareas de fiscalización que se intensifican en los corredores viales que conectan el norte del país con la provincia de Buenos Aires, considerados puntos clave para el traslado de mercadería sin aval legal.