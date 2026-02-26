 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativo en control vial de Federación

Secuestraron 98 celulares valuados en $30 millones en control vial sobre ruta entrerriana

26 de Febrero de 2026
Operativo en control vial de Federación.
Operativo en control vial de Federación. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

El procedimiento se realizó en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, en el departamento Federación. La mercadería era transportada en una Renault Oroch que viajaba desde Misiones hacia Buenos Aires.

Secuestran 98 celulares por contrabando. El contrabando de telefonía celular fue detectado en un operativo realizado por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, en el departamento Federación, donde se secuestraron 98 teléfonos móviles valuados en aproximadamente 30 millones de pesos. El procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta que circulaba desde Montecarlo, provincia de Misiones, con destino a Pilar, provincia de Buenos Aires.

 

El vehículo involucrado fue una Renault Duster Oroch, en la que se trasladaban un hombre —conductor— y una mujer —acompañante—, ambos mayores de edad. Durante el control de rutina, los uniformados constataron la presencia de una importante cantidad de equipos de telefonía celular sin la documentación respaldatoria correspondiente.

 

Según se informó, los dispositivos secuestrados fueron 98 teléfonos celulares de las marcas Samsung y Redmi, cuyo valor estimado en el mercado asciende a $30.000.000. Ante la presunta infracción a la Ley de Contrabando, se dio inmediata intervención a la Justicia Federal.

 

Intervención judicial y secuestros

 

Por disposición del Juez Federal Subrogante, momentáneamente a cargo del Juzgado Federal de Concordia, doctor Hernán Viri, con la Secretaría Penal a cargo del doctor Berdgolt, se ordenó el secuestro tanto del vehículo como de la mercadería transportada.

 

En consecuencia, se procedió al formal secuestro de la camioneta Renault Duster Oroch y de los 98 teléfonos celulares hallados en su interior. Las actuaciones quedaron en manos de la Justicia Federal, que determinará la situación procesal de las personas involucradas.

 

Desde la fuerza de seguridad destacaron que este tipo de controles forman parte de operativos preventivos que se desarrollan en rutas estratégicas, con el objetivo de detectar maniobras vinculadas al contrabando y otros delitos federales.

 

El procedimiento se enmarca en las tareas de fiscalización que se intensifican en los corredores viales que conectan el norte del país con la provincia de Buenos Aires, considerados puntos clave para el traslado de mercadería sin aval legal.

Temas:

Paso Cerrito celulares contrabando control
