Confirmaron la identidad del joven que falleció tras choque en Ruta 32

Confirmaron la identidad del joven fallecido en Ruta 32 tras el choque frontal ocurrido durante la madrugada de este jueves a la altura del kilómetro 41,5, en jurisdicción de Viale, departamento Paraná. La víctima fue identificada como Carlos Ever Monzón, de 18 años, quien murió en el acto producto de las graves lesiones sufridas.

El siniestro vial se registró alrededor de las 4:50 y fue confirmado a Elonce por autoridades policiales. El hecho involucró a un automóvil Peugeot 307 y una motocicleta Motomel 110 que circulaban en sentidos contrarios por la traza de la Ruta Provincial 32.

Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera frontal. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte perdió la vida en el lugar.

Cómo ocurrió el siniestro

El Peugeot 307 era conducido por un hombre de 52 años, oriundo de Hasenkamp, quien se desplazaba en sentido Norte-Sur y viajaba sin acompañantes. De acuerdo al parte policial, resultó ileso tras la colisión.

En sentido contrario circulaba la motocicleta Motomel, al mando de Carlos Ever Monzón, también sin acompañantes. El joven de 18 años falleció en el lugar debido a la violencia del impacto.

El subjefe de la Departamental Paraná, Juan Pablo Claucich, explicó a Elonce: “Por causas que se tratan de establecer, y teniendo en cuenta que estamos en las primeras horas posteriores al hecho, se produjo una colisión frontal. Como consecuencia del impacto, perdió la vida el conductor del rodado de menor porte”.

Características del tramo y pericias

El funcionario policial también brindó detalles sobre el sector donde ocurrió el siniestro. “La traza vial está en buenas condiciones, pero la delimitación de las manos presenta la pintura bastante desgastada. Es una zona de curva y también un sector con escasa iluminación”, precisó Claucich.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Viale, peritos accidentológicos y la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas que derivaron en el choque fatal que enluta a una familia del departamento Paraná. Elonce.