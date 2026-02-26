Celis: “Airaldi tiene tanto poder que hasta le permiten comer con los celadores”

Tras conocerse el presunto plan para asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candiotti, que habría sido orquestado desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, se conocieron nuevos detalles sobre el supuesto poder que Leonardo Airaldi ejercería dentro del penal. Las revelaciones fueron realizadas por Daniel “Tavi” Celis y publicadas por el medio El Argentino, que accedió a declaraciones ampliadas del detenido.

Daniel "Tavi" Celis

Airaldi, quien espera ser juzgado como presunto líder de una banda narco que operaba entre la costa entrerriana y santafesina del río Paraná, fue señalado por Celis como el ideólogo de un plan de sicariato que también habría incluido al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. La denuncia motivó un allanamiento dispuesto por la Justicia Federal de Gualeguaychú y un operativo de máxima seguridad.

Según consignó El Argentino, además del supuesto plan criminal, Celis detalló beneficios y privilegios que —según afirmó— Airaldi gozaba puertas adentro de la cárcel.

“Airaldi maneja los celadores de la unidad”

De acuerdo a lo publicado por El Argentino, Celis sostuvo que el acusado “manejaba los celadores de la unidad” y que ejercía una influencia directa sobre el funcionamiento cotidiano del pabellón.

“Airaldi tiene tanto poder que hasta le permiten comer con los celadores”, declaró el interno, según el citado medio. Además, brindó precisiones para que se verificara la información a través del circuito cerrado de cámaras del penal: “Estuvo aproximadamente entre 40 y 50 minutos con los celadores cenando empanadas y dos gaseosas Pepsi”. El denunciante también aseguró que, horas previas a la última Nochebuena, entre las 17 y las 19, ingresaron 40 kilos de asado para el pabellón y otros 20 kilos para la Guardia. “Fueron cocinados en el horno de la Unidad Penal, cosa que me parece muy rara porque a los demás internos le hacen problema para ingresar un puchero”, afirmó, siempre según lo publicado por El Argentino. Señaló que una situación similar se habría repetido para la celebración de Año Nuevo y para el cumpleaños de un interno el 26 de enero.

Leonardo Airaldi

Asimismo, Celis agregó: “Airaldi provee de cigarrillos a la mayoría de los celadores que fuman”, reforzando la hipótesis de un supuesto manejo interno sustentado en dinero.

La muerte de un interno y la versión oficial

Entre los puntos más delicados de la denuncia, Celis relató un episodio ocurrido en enero, vinculado a la muerte de un interno. Según indicó, “un interno de nombre Sebastián sufrió en enero, entre el 10 y el 20 de ese mes, no recuerdo exactamente, una descompensación por sobredosis”, y agregó que ese recluso había permanecido desde las 9 hasta las 21 en la celda de Airaldi.

En ese marco, sostuvo que “después se hizo un secuestro de droga a otro interno que es correntino, pero esa droga no era de él, solamente se hizo cargo porque Airaldi le pagó. Airaldi maneja el pabellón con dinero”.

No obstante, el fallecimiento que efectivamente se registró en la Unidad Penal fue el de Dante Oroño, de 27 años, oriundo de Paraná. A diferencia de lo denunciado, Oroño no fue trasladado al hospital: murió en su celda y su cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial de Oro Verde. La autopsia no encontró rastros de drogas y determinó que falleció por causas naturales, ya que padecía epilepsia y habría sufrido un ataque mientras dormía.

Un conflicto con antecedentes

Celis también aseguró conocer a Airaldi desde fines de 2014 o principios de 2015. “Lo conozco porque lo llevó un amigo mío porque él tenía un trabajo para mí, que consistía en matar a un hijo suyo que no sabía de su existencia y que le estaba complicando el casamiento con la hija de alguien muy poderoso de Diamante”, relató. Según dijo, rechazó la propuesta y le sugirió resolver la situación por la vía legal.

Cabe recordar que Daniel “Tavi” Celis cumple una pena unificada de 15 años y medio por un violento asalto en una estancia del departamento Diamante y por causas vinculadas al narcotráfico. Tras la denuncia, fue trasladado a la cárcel de Paraná, donde solicitaba estar cerca de su familia y de su hijo, también detenido.

El presunto plan de sicariato, que contemplaba contratar a un tirador en Uruguay por 40 mil dólares para asesinar a Ríos y Candiotti, tenía como supuesto objetivo frenar el juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el 24 de febrero.