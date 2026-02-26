Salud de Nación adelantó la segunda dosis de la triple viral

El Ministerio de Salud de Argentina modificó el calendario nacional de vacunación, adelantando la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral. Este cambio, que ya está vigente, establece que la segunda dosis, que hasta ahora se aplicaba a los 5 años, deberá administrarse entre los 15 y 18 meses de edad. Esta medida fue oficializada mediante la Resolución 339/2026, publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Mario Lugones.

“Este adelanto tiene como objetivo fortalecer la protección temprana en una etapa de alta vulnerabilidad, y optimizar la organización del esquema de vacunación en el ingreso escolar”, explicó el Ministerio en el comunicado oficial. Este cambio permitirá reducir el tiempo en que los niños permanecen susceptibles a enfermedades como el sarampión, la rubéola y las paperas, al mismo tiempo que mejora las oportunidades de verificación y recuperación de esquemas incompletos.

Los motivos detrás de la modificación del calendario

La medida, que se alinea con las recomendaciones internacionales, tiene como principal propósito mejorar la protección contra enfermedades que históricamente han tenido un alto impacto en la salud pública. El texto oficial también destacó que el adelantamiento de la segunda dosis de la vacuna triple viral está en consonancia con las evaluaciones realizadas por los mecanismos regionales que siguen la eliminación de estas enfermedades en la región.

¿A qué niños afecta esta nueva normativa?

Según el documento oficial, para evitar superposición entre cohortes se dispuso que los niños nacidos en los años 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 deberán completar su segunda dosis a los cinco años, tal como lo disponía el calendario previo.

En tanto, los nacidos desde el 1° de julio de 2024 continuarán su esquema con la aplicación de la segunda dosis entre los 15 a 18 meses de edad.

"La superposición transitoria es esperable, pero su gestión es clave para asegurar la equidad en el acceso a la vacunación", explicó el ministro Lugones. Además, los equipos de salud tendrán la responsabilidad de completar los esquemas incompletos y garantizar que las jurisdicciones se adapten a las nuevas pautas.