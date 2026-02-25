Instaron a la vacunación previo a las clases y confirmaron la llegada de dosis antigripales

Vacunación y dosis antigripales. En un llamado a la prevención, autoridades sanitarias instaron a la población a mantener al día el carnet de vacunas, especialmente en el marco del próximo ciclo lectivo. En diálogo con Elonce, Claudio Niz, Jefe de Inmunizaciones, explicó cómo se están preparando las dosis para las vacunas infantiles y detalló las fechas y grupos prioritarios para las vacunas antigripales.

“Las vacunas para el periodo lectivo comienzan a partir de los 5 años. Es el tiempo óptimo para iniciar con vacunas como la de polio, varicela y meningococo”, explicó Niz, destacando la importancia de realizar controles regulares con el pediatra y de llevar el carnet de vacunas al día. Además, mencionó que, para los 11 años, se deben aplicar vacunas contra el meningococo, la hepatitis B y la triple viral, que incluye sarampión, rubéola y paperas.

Respecto a la triple viral, Niz informó que, a partir de la cohorte 2024, la vacuna se aplicará también a los 18 meses de edad, modificando el esquema anterior que la administraba a los 12 meses. En cuanto a la varicela, se encuentran a la espera de más dosis para continuar con la inmunización.

Comienza la campaña antigripal con vacunación adelantada

En otro tema importante, Niz destacó que Nación adelantó la distribución de las dosis de la vacuna antigripal, permitiendo que la campaña se inicie antes de lo previsto, posiblemente a partir del 11 de marzo. “Ayer recibimos las dosis para la distribución y el inicio de la campaña antigripal. Comenzaremos con los grupos más vulnerables: personal de salud, embarazadas, puérperas y niños de 6 a 24 meses”, señaló. Luego, la campaña continuará en lugares de larga estadía, como geriátricos. A diferencia de años anteriores, cuando la campaña arrancaba alrededor del 20 de marzo, este año se podrá comenzar antes, lo que permitirá una “mejor capacidad logística”.

La distribución de antigripales comenzaría el 11 de marzo.

Vacunas contra el Covid-19

Además de las vacunas para el ciclo lectivo y la gripe, el Ministerio de Salud continúa con la aplicación de las dosis contra el Covid-19. Niz resaltó que, a medida que avanza la campaña, se sigue trabajando para incentivar los beneficios de la vacunación, advirtiendo que quienes no se vacunan pueden enfrentar secuelas graves e incluso la muerte.

En relación con la Ley de Vacunas y los derechos del niño, el Jefe de Inmunizaciones remarcó que, si los padres se niegan a vacunar a sus hijos, se realiza un informe que es enviado al COPNAF y al Juzgado de Familia para asegurar que se tomen las medidas adecuadas.