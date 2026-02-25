 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Buscan a una mujer que se retiró de su casa en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó ayuda para localizar a Mariela Rosana Hasenauer, quien se ausentó de su domicilio en calle Jorge Newbery durante la madrugada. Piden comunicarse al 911 o a la Comisaría 15.

25 de Febrero de 2026
Buscan a una mujer que se retiró de su casa en Paraná
Buscan a una mujer que se retiró de su casa en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó ayuda para localizar a Mariela Rosana Hasenauer, quien se ausentó de su domicilio en calle Jorge Newbery durante la madrugada. Piden comunicarse al 911 o a la Comisaría 15.

Buscan a Mariela Rosana Hasenauer, de 52 años, quien se habría retirado de su domicilio en calle Jorge Newbery de la ciudad de Paraná durante la madrugada del martes y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

 

El pedido de colaboración fue emitido por la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná, que solicitó a la comunidad aportar cualquier dato que permita dar con la mujer.

 

Según la información oficial difundida este 25 de febrero de 2026, Hasenauer vestía al momento de ausentarse una calza corta negra y de colores, una remera negra y llevaba una mochila gris con detalles en verde flúor.

 

Canales para aportar información

Desde la Justicia indicaron que cualquier persona que cuente con información puede comunicarse de inmediato al 911. También se puede aportar datos a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial o contactarse directamente con la Comisaría 15 al teléfono 0343-4206205.

 

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para agilizar la localización y garantizar la integridad de la mujer.

La causa se encuentra en etapa de búsqueda activa y se solicita difundir la información para ampliar el alcance del pedido.

Temas:

Casa Poder Judicial Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso