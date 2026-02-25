Buscan a una mujer que se retiró de su casa en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó ayuda para localizar a Mariela Rosana Hasenauer, quien se ausentó de su domicilio en calle Jorge Newbery durante la madrugada. Piden comunicarse al 911 o a la Comisaría 15.
Buscan a Mariela Rosana Hasenauer, de 52 años, quien se habría retirado de su domicilio en calle Jorge Newbery de la ciudad de Paraná durante la madrugada del martes y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.
El pedido de colaboración fue emitido por la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná, que solicitó a la comunidad aportar cualquier dato que permita dar con la mujer.
Según la información oficial difundida este 25 de febrero de 2026, Hasenauer vestía al momento de ausentarse una calza corta negra y de colores, una remera negra y llevaba una mochila gris con detalles en verde flúor.
Canales para aportar información
Desde la Justicia indicaron que cualquier persona que cuente con información puede comunicarse de inmediato al 911. También se puede aportar datos a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial o contactarse directamente con la Comisaría 15 al teléfono 0343-4206205.
Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para agilizar la localización y garantizar la integridad de la mujer.
La causa se encuentra en etapa de búsqueda activa y se solicita difundir la información para ampliar el alcance del pedido.