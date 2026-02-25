Grave accidente de un trabajador rural en la Ruta 12: cayó con su tractor de un puente

Un trabajador rural sufrió un grave accidente este martes por la tarde cuando el tractor que conducía cayó desde un puente en la Ruta Nacional N° 12, a la altura de Colonia Bertozzi, en departamento La Paz. El hombre, que fue identificado como residente de la localidad, sufrió un traumatismo de cráneo y sangrado, además de varios golpes en el cuerpo. Afortunadamente, fue auxiliado por policías de Federal que se encontraban en el lugar tras el siniestro y fue trasladado al Hospital de Hernandarias.

“Falta de mantenimiento”

El accidente ocurrió cuando el tractorista, aparentemente, tomó la banquina para ceder el paso a un camión. Sin embargo, según explicaron vecinos del lugar a La Sexta, la ruta presenta un grave problema de mantenimiento. "Esa parte de la ruta tiene muchos yuyos y está con falta de mantenimiento, lo que ha generado un socavón", indicaron. La falta de señalización y la precaria situación del terreno provocaron que las ruedas del tractor cayeran en el hueco, lo que provocó el vuelco del vehículo, que terminó cayendo debajo del puente.

Al momento del siniestro, personal de la Comisaría de El Solar también intervino en el hecho, tomando las medidas pertinentes para asegurar la zona y asistir al trabajador accidentado.