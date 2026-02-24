Prefectura secuestró un cargamento millonario de cigarrillos de contrabando en Concepción del Uruguay

El cargamento de cigarrillos de contrabando está valuado en 26 millones de pesos

La Prefectura Naval Argentina decomisó un cargamento millonario de cigarrillos de contrabando durante un operativo realizado en Concepción del Uruguay.

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones del camping Banco Pelay, a la altura del kilómetro 187, margen derecha del río Uruguay. Efectivos de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay y de la delegación local realizaban tareas investigativas a partir de información que advertía sobre una posible maniobra ilegal.

Foto: Prefectura Naval Argentina

La intervención de las autoridades

En ese contexto, detectaron una camioneta estacionada en proximidades de la costa y observaron a varias personas trasladando bultos hacia una embarcación amarrada. Ante la presunción de un delito en flagrancia, el personal interviniente procedió a la inmediata aprehensión de cuatro hombres, quienes no opusieron resistencia.

Tras asegurar el perímetro, se realizó la apertura y el conteo formal de la mercadería. Se constató la existencia de 20 cajas de cigarrillos de industria paraguaya que contenían un total de 999 cartones, con un aforo estimado en 26 millones de pesos.

El procedimiento se realizó en Banco Pelay. Foto: Prefectura Naval Argentina

Además, se secuestraron una camioneta, una lancha, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. El valor total de lo incautado asciende a 55.272.000 pesos.

Interviene en la causa el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez subrogante Hernan Sergio Viri, junto a la Secretaría en lo Criminal y Correccional N°2, cuyo titular es el Dr. Lucas Claret, que ordenó el secuestro de la mercadería y de los elementos vinculados a la maniobra.