Atlético Madrid goleó 4-1 al Brujas y está en octavos de Champions

24 de Febrero de 2026
Atlético de Madrid. Foto: Atlético de Madrid.

Atlético Madrid goleó 4-1 al Brujas en el Metropolitano, se metió en los octavos de final de la Champions League y ahora espera por Liverpool o Tottenham.

El Atlético Madrid selló una noche contundente en el Metropolitano al golear 4-1 al Club Brugge KV y asegurar su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Diego Simeone cumplió con el objetivo tras el 3-3 de la ida y cerró la serie con un global de 7-4.

 

En un estadio Metropolitano colmado, el conjunto español mostró carácter y eficacia ofensiva. La gran figura de la noche fue el noruego Alexander Sorloth, autor de un hat-trick que marcó el rumbo del encuentro. El restante tanto fue obra de Johnny Cardoso, quien también dejó su sello en el marcador.

 

El empate transitorio para el elenco belga lo había convertido el ecuatoriano Joel Ordóñez, en un tramo donde el Brujas insinuó reacción y puso a prueba la solidez defensiva del Atlético.

 

Autoridad y jerarquía en el Metropolitano

 

El Atlético Madrid sabía que debía ganar para avanzar y asumió el protagonismo desde el inicio. Con intensidad en la presión y contundencia en el área rival, el equipo madrileño logró imponerse pese a enfrentar a un rival con buen juego colectivo y orden táctico.

 

Entre los titulares estuvieron los argentinos Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes aportaron dinámica y compromiso en el esquema del “Cholo”. El equipo mostró momentos de dominio claro, aunque también debió atravesar pasajes de sufrimiento ante las transiciones rápidas del conjunto belga.

 

Foto: Atlético de Madrid.

 

Con el correr de los minutos, la jerarquía individual terminó inclinando definitivamente la balanza para el lado rojiblanco.

 

A la espera de un rival inglés

 

Con el 4-1 definitivo, el Colchonero selló la serie con autoridad y avanzó a los octavos de final, donde podría medirse ante Liverpool F.C. o Tottenham Hotspur F.C., dependiendo del cuadro.

 

La clasificación representa un nuevo paso firme del ciclo Simeone en el máximo torneo continental, reafirmando la competitividad del Atlético Madrid en Europa. Con una actuación demoledora de Sorloth y solidez colectiva en los momentos clave, el conjunto español ratificó su ambición de seguir avanzando en la Champions League.

 

Atlético de Madrid Champions League
