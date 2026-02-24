Primera Nacional: Patronato extendió el contrato del defensor Gabriel Díaz

REDACCIÓN ELONCE
El zaguero central Gabriel Díaz renovó su vínculo con Patronato hasta diciembre de 2028. El defensor, surgido de las inferiores, se consolidó como titular en la Primera Nacional 2026 y suma 59 partidos oficiales con la camiseta rojinegra.
Primera Nacional: Patronato extendió el contrato de Gabriel Díaz y aseguró la continuidad de uno de sus referentes defensivos en el plantel profesional. La institución confirmó este martes, a través de sus redes sociales, que el defensor central seguirá vinculado al club hasta el 31 de diciembre de 2028.
El zaguero, conocido como “El Monito”, se convirtió en una pieza clave del equipo que disputa la Primera Nacional 2026. Formado en las divisiones inferiores del Rojinegro, logró afianzarse en la última línea y hoy es uno de los habituales titulares.
La decisión de extender su contrato respondió al rendimiento sostenido que mostró en las últimas dos temporadas, donde se consolidó como uno de los bastiones del fondo.
De lateral a zaguero titular
Gabriel Díaz debutó el 13 de mayo de 2023 en un encuentro ante Temperley, que finalizó con triunfo 3-1. En aquella oportunidad se desempeñó como lateral derecho, aunque con el paso del tiempo encontró su lugar definitivo como marcador central.
El futbolista, oriundo de Villa Mercedes, San Luis, atravesó una seria lesión en 2024 que puso en pausa su crecimiento. Sin embargo, tras su recuperación, logró asentarse como titular y se transformó en una de las piezas más importantes en la estructura defensiva del equipo.
Durante la temporada 2025 conformó dupla central con Santiago Bellati, una sociedad que le dio solidez al fondo y continuidad en el once inicial.
Números y proyección en la Primera Nacional
En total, Gabriel Díaz disputó 59 partidos oficiales con Patronato en la Primera Nacional. Además, convirtió dos goles, ambos frente a Alvarado de Mar del Plata y con idéntico marcador: derrota 3 a 1, uno en 2024 y otro en 2025.
La renovación hasta 2028 le otorgó estabilidad al proyecto deportivo y aseguró la presencia de un jugador surgido de la cantera en un momento clave del campeonato. Desde el club destacaron su compromiso y evolución dentro del plantel profesional.
Con esta extensión contractual, Patronato reforzó su base defensiva y apostó por la continuidad de futbolistas formados en casa, en busca de consolidar un equipo competitivo en la Primera Nacional 2026.