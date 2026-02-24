Recuperan y restauran la guitarra de Juan Ramón “Chilo” Zaragoza, víctima del terrorismo de Estado

La guitarra de Juan Ramón “Chilo” Zaragoza, militante político y víctima del terrorismo de Estado, fue recuperada y restaurada por un lutier, un gesto simbólico para su familia y la memoria colectiva.
La guitarra de Juan Ramón “Chilo” Zaragoza, víctima del terrorismo de Estado en Argentina, fue recuperada y restaurada por el lutier Esteban Pérez Esquivel, en un acto simbólico de reparación y memoria histórica. El instrumento, que acompañó a Chilo durante su formación y en sus años de militancia, fue un medio a través del cual logró financiar sus estudios y construir sus sueños antes de que la violencia estatal truncara su vida.
La restauración fue posible gracias al gesto del lutier, quien, al conocer la historia detrás de la guitarra, decidió realizar el trabajo de forma gratuita. La Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay destacó la importancia simbólica y reparadora de este acto, tanto para la familia de Zaragoza como para la comunidad, en el marco de la construcción de la memoria colectiva.
Un instrumento con historia
Juan Ramón “Chilo” Zaragoza nació en Concepción del Uruguay el 14 de julio de 1953 y fue un militante político y delegado estudiantil en la Universidad Nacional de La Plata. La guitarra, que formó parte de su vida, simboliza la resistencia y el compromiso de un joven que, a través de su música, proyectaba un futuro de esperanza y lucha.
El 8 de junio de 1975, Chilo fue secuestrado y asesinado por un grupo de tareas de la Triple A, solo un día después de haber sido capturado. Su hermano, Néstor Omar “Neco” Zaragoza, también fue víctima del terrorismo de Estado, desapareciendo en 1977. La tragedia alcanzó a su madre, Luisa Cecchini, quien fue una de las Madres de Plaza de Mayo y falleció el 9 de junio de 2002, justo en la misma fecha en la que se perdieron a sus hijos, precisó el municipio de Concepción del Uruguay.
Un valioso gesto de memoria
La restauración de la guitarra no solo significa la recuperación de un objeto físico, sino también un acto de reparación simbólica para la familia de Chilo y para todos aquellos que luchan por la memoria, la verdad y la justicia. El trabajo realizado por el lutier Pérez Esquivel se enmarca en un esfuerzo por recordar y honrar a las víctimas del terrorismo de Estado, a través de un objeto cargado de historia y significados. La guitarra restaurada será un símbolo de resistencia, memoria y reparación para las generaciones futuras.