Eclipse lunar del 3 de marzo: a qué hora es y en qué lugares se verá la “Luna de Sangre”

Es el primer eclipse lunar de 2026, y el segundo eclipse de este año. En su fase total, será uno de los fenómenos más largos del año. Qué es una "Luna de Sangre", cuánto durará y cómo verla.
Ya lo sabemos: la agenda astronómica de este 2026 no da respiro y nos propone un increíble listado de fenómenos que se adueñarán del cielo para nuestro deleite.
Ya pudimos disfrutar del primer eclipse solar, un impactante "Anillo de Fuego" y ahora podremos disfrutar del segundo eclipse del año: un eclipse lunar total, conocido como "Luna de Sangre" o "Luna Roja".
Es que, durante este suceso astronómico, la Luna llena se teñirá de un intenso color rojo-anaranjado mientras pasa completamente por la sombra de la Tierra. Así, producirá uno de los espectáculos celestes más impresionantes que se pueden observar sin necesidad de protección visual especial.
La fecha esperada será el próximo 3 de marzo (en realidad, la noche del lunes 2 al martes 3). Durante varias horas, la Luna atravesará completamente la sombra de la Tierra y el evento podrá verse desde amplias regiones del planeta.
Qué es un eclipse lunar total "Luna de Sangre"
Los eclipses lunares solo pueden ocurrir cuando la Luna está en su fase de Luna llena. Y se dan, además, si se encuentra justo pasando a través de una porción de sombra de nuestro planeta.
De acuerdo a lo que explica la NASA, un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean perfectamente, de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.
Durante un eclipse lunar total, la Luna se desplaza hacia la parte interna de la sombra terrestre, o umbra. Parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre alcanza la superficie lunar, iluminándola de manera tenue, aclara la agencia espacial estadounidense. Es por esto que toma una tonalidad rojiza.
Y un dato más: el grado de coloración varía según la cantidad de polvo y partículas presentes en la atmósfera terrestre; cuanto más polvo o nubes haya, más roja se verá la Luna.
Dónde se verá el eclipse lunar total "Luna de Sangre" del 3 de marzo 2026
Afortunadamente, siempre que el clima lo permita, este eclipse lunar total "Luna de Sangre" será visible en muchos continentes; en realidad, en la parte del mundo en la que sea de noche en ese momento.
Es decir, en todas las áreas en las que la Luna esté sobre el horizonte podrá presenciarse, al menos, una parte del fenómeno.
Así, el eclipse podrá observarse completamente en el este de Asia; en Australia y Nueva Zelanda; en gran parte del Océano Pacífico; en el oeste de América del Norte y América Central.
De manera parcial, por su parte, podrá verse en algunos sectores de Sudamérica y algunas regiones de Asia Central.
En Europa y África la visibilidad será limitada o nula, ya que el evento ocurrirá cuando la Luna no esté visible en el cielo nocturno de esas zonas.
Este es el mapa que muestra dónde se verá el lunar total "Luna de Sangre", del 3 de marzo 2026.
A qué hora será el eclipse lunar total "Luna de Sangre"
El eclipse del 3 de marzo tendrá una duración total aproximada de 5 horas y 39 minutos, considerando todas sus fases.
En particular reportes astronómicos y medios populares destacan que la parte más intensa del eclipse (en términos de la intensidad del color rojo visible) rondará los 58 minutos, convirtiendo a este fenómeno uno de los más largos del año.
A continuación, los principales horarios, expresados en Tiempo Universal (TU) de cada una de sus etapas:
-El eclipse penumbral comienza a las 08:44 (TU). Esto es, a las 05:44 en Argentina y Chile; 03:44 en Colombia y Miami; 02:44 en México; 09:44 en España.
-El inicio del eclipse parcial será a las 09:50 (TU). Esto es, a las 06:50 en Argentina y Chile; 04:50 en Colombia y Miami; 03:50 en México; 10:50 en España.
-El comienzo de la totalidad será a las 11:04 (TU). Esto es, a las 08:04 en Argentina y Chile; 06:04 en Colombia y Miami; 05:04 en México; 12:04 en España.
-El punto máximo del eclipse será a las 11:33 (TU). Esto es, a las 08:33 en Argentina y Chile; 06:33 en Colombia y Miami; 05:33 en México; 12:33 en España.
-La totalidad finalizará a las 12:02 (TU). Esto es, a las 09:02 en Argentina y Chile; 07:02 en Colombia y Miami; 06:02 en México; 13:02 en España.
-La fase parcial terminará a las 13:17 (TU). Esto es, a las 10:17 en Argentina y Chile; 08:17 en Colombia y Miami; 07:17 en México; 14:17 en España.
-El final del eclipse será a las 14:22 (TU). Esto es, a las 11:22 en Argentina y Chile; 09:22 en Colombia y Miami; 08:22 en México; 15:22 en España.
Cómo ver de manera segura el eclipse lunar total "Luna de Sangre" del 3 de marzo 2026
Por suerte, a diferencia de los eclipses solares, no se necesita ningún tipo de protección especial para observar un eclipse lunar y es completamente seguro mirarlo a simple vista.
Si se está en la zona en la que será visible, para una mejor experiencia lo ideal es buscar un sitio con baja contaminación lumínica y con el horizonte despejado. Los binoculares o telescopios permiten apreciar interesantes detalles del relieve lunar y de las variaciones progresivas del color.
Por supuesto, quienes no se encuentren allí, podrán seguir en vivo este fenómeno a través de diferentes plataformas y transmisiones online.