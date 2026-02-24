La Paz avanza con la Provincia en un plan para mejorar la gestión de residuos

La ciudad de La Paz fue escenario de una jornada de trabajo entre la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y el municipio local, con el objetivo de avanzar en mejoras vinculadas a la gestión de residuos. La actividad se desarrolló en el predio de disposición final y estuvo orientada a analizar la situación actual, especialmente tras los focos ígneos registrados en las últimas semanas.

El encuentro fue encabezado por el director provincial de Ambiente y Cambio Climático, Maximiliano Gómez, y el intendente Walter Martin, junto a la viceintendenta Stella Wensel, funcionarios y concejales. Durante la jornada se llevó adelante un intercambio con vecinos de La Paz, quienes plantearon inquietudes y recibieron información sobre las medidas previstas.

Según se informó oficialmente, equipos técnicos del Área Residuos realizaron un relevamiento integral del predio con el fin de optimizar su funcionamiento. En relación con los incendios, explicaron que se identificaron tanto episodios intencionales como procesos de autocombustión vinculados a altas temperaturas, sobre los cuales ya se aplican acciones preventivas.

Relevamiento técnico y planificación

Maximiliano Gómez señaló que la presencia territorial permite acompañar al municipio en la búsqueda de soluciones estructurales. Indicó que el trabajo conjunto apunta a brindar respuestas técnicas concretas y avanzar en una planificación ambiental adecuada para La Paz.

Predio de disposición final de residuos de La Paz.

Por su parte, el intendente Walter Martin sostuvo que la gestión de residuos requiere coordinación entre niveles de gobierno y responsabilidad compartida. Explicó que se trabaja junto a la provincia en alternativas de fondo que permitan mejorar el tratamiento y disposición de los desechos con criterios ambientales definidos.

Evaluación de un nuevo predio

Dentro del esquema de cooperación, se analiza la posibilidad de localizar un nuevo espacio que cumpla con los requisitos sanitarios y ambientales necesarios para concretar el traslado definitivo del actual basural. La evaluación contempla aspectos técnicos, impacto ambiental y condiciones operativas.

Las autoridades indicaron que continuarán las instancias de diálogo con la comunidad y que se avanzará en etapas progresivas para optimizar el sistema vigente en La Paz. El trabajo coordinado entre la provincia y el municipio forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la gestión ambiental en el territorio entrerriano.