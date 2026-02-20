El hospital de Sauce de Luna actualiza su infraestructura y planifica intervenciones edilicias

La localidad de Sauce de Luna fue escenario de una intervención técnica en el Hospital Crispín Velázquez, donde la provincia concretó mejoras eléctricas y planifica nuevas obras para optimizar las condiciones edilicias. Los trabajos se desarrollaron entre el 9 y el 13 de febrero y estuvieron a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios y CAPS del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Las tareas incluyeron el retiro de un tablero eléctrico obsoleto ubicado en el sector de enfermería y vacunatorio, cuyo acceso estaba dificultado por el almacenamiento de insumos. En su reemplazo, se instaló un nuevo equipo en la Sala de Espera, en el área de ingreso al hospital, con el objetivo de facilitar su mantenimiento y permitir una rápida intervención ante eventuales contingencias.

Relevamiento técnico y detección de fallas

El tablero original fue reconvertido como terminal de paso y distribución, con reemplazo de bastidor y componentes para garantizar mayor seguridad. La puesta en funcionamiento del nuevo sistema permitió advertir situaciones a regularizar en la red eléctrica, como fugas, empalmes deficientes y líneas sobrecargadas, lo que derivará en la necesidad de reemplazar de manera integral el cableado del establecimiento.

Intervención en el Hospital Sauce de Luna.

En el relevamiento edilicio también se identificaron sectores con humedad y filtraciones que podrían afectar el correcto desempeño de las nuevas instalaciones. Según se informó, estas áreas serán intervenidas en próximas etapas de obra.

Valoración institucional

La directora del hospital, Norma González, señaló que las mejoras “reflejan el compromiso del Ministerio con la salud y el bienestar de nuestra comunidad” y remarcó que el impacto se verá en la calidad de atención para pacientes y familiares, así como en las condiciones laborales del personal.

Desde la Dirección General de Recursos Materiales adelantaron que las intervenciones continuarán en coordinación con el equipo directivo del nosocomio de Sauce de Luna, con el propósito de asegurar condiciones adecuadas para la prestación del servicio sanitario.