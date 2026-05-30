Un hombre y un adolescente fueron identificados tras portar droga y dinero en efectivo en la zona de Circunvalación

Las dos personas fueron identificadas en la zona de Circunvalación

Un operativo policial realizado este sábado por la tarde en Paraná terminó con la identificación de dos personas y el secuestro de droga y dinero en efectivo en la zona de Circunvalación.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:23 en inmediaciones de calle Tibiletti al final, detrás de las canchas de Impulso FC, en el barrio 144 Viviendas, jurisdicción de la Comisaría Tercera.

Según informaron fuentes policiales, efectivos que se encontraban de recorrida en el móvil 1031, junto a otras unidades, identificaron a un menor de 16 años y a un hombre de 52, ambos con el mismo apellido, con domicilio en barrio 98 Viviendas.

Foto: Jefatura Departamental Paraná

Durante el procedimiento, los uniformados detectaron varias bolsas con estupefacientes —conocidas como “cebollines”— y una suma de dinero en efectivo, lo que motivó la intervención del personal de la Dirección de Drogas Peligrosas.

En el lugar trabajó además el móvil 1018, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar el origen de la sustancia y la posible vinculación con actividades de narcomenudeo.

Foto: Jefatura Departamental Paraná

La investigación continúa en manos de la Justicia, que deberá definir la situación procesal de los involucrados.