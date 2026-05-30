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Accidente en la Ruta 12: volcó un camión y tres personas fueron hospitalizadas

Un siniestro vial en la Ruta 12 dejó como saldo el vuelco de un camión en el sur de la provincia. Sus tres ocupantes fueron trasladados al Hospital San Antonio de Gualeguay para recibir atención médica.

30 de Mayo de 2026
Los heridos fueron trasladados al hospital local.
Los heridos fueron trasladados al hospital local.

REDACCIÓN ELONCE

Un siniestro vial en la Ruta 12 dejó como saldo el vuelco de un camión en el sur de la provincia. Sus tres ocupantes fueron trasladados al Hospital San Antonio de Gualeguay para recibir atención médica.

Un camión volcó este sábado por la tarde en la Ruta 12, en el sur de la provincia, dejando como resultado a sus tres ocupantes con lesiones, quienes fueron derivados de urgencia al Hospital San Antonio de Gualeguay para su evaluación médica.

 

El siniestro vial ocurrió a unos 12 kilómetros de la ciudad de Gualeguay, pasando el ingreso al Camino a la Costa.

De acuerdo con la información aportada por los Bomberos Voluntarios de Gualeguay, el hecho se habría producido antes de las 14 del sábado, momento en el que se recibió el aviso de emergencia y se activó el operativo de asistencia, publicó El Debate Pregón.

Operativo de emergencia en la zona del accidente

 

Tras el alerta, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios se desplazaron hasta el lugar del vuelco para asistir a los ocupantes del vehículo y asegurar la zona del siniestro.

En el operativo también intervinieron efectivos de la Policía de Entre Ríos y personal de servicios de emergencia sanitaria.

 

Investigación sobre las causas del vuelco

 

Las causas del accidente en la Ruta 12 todavía son materia de investigación.

 

Aún no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesionses.

Temas:

camión volcado Ruta 12 Accidente
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