Hallaron el cuerpo sin vida de Agostina Vega

La búsqueda de Agostina Vega terminó este sábado con un desenlace trágico luego de que fuera hallado su cuerpo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba, tras más de una semana de investigación por parte de las autoridades.

El hallazgo se produjo en horas de la siesta, alrededor de las 14, en un predio de más de 200 hectáreas de pastizales ubicado a unos 12 kilómetros del centro de la capital provincial. Según confirmaron fuentes del caso, los equipos de rastrillaje se encontraban trabajando en la zona desde hacía más de 24 horas.

La investigación avanzó sobre una zona clave

Tras conocerse la noticia, el fiscal Raúl Garzón convocó de urgencia a los abogados de todas las partes a la Jefatura de Policía. Se espera que en las próximas horas se brinden precisiones sobre el hallazgo y sobre los avances de la investigación.

La causa tiene hasta el momento a un único detenido: Claudio Barrelier, quien se encontraba imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que la calificación legal podría ser revisada a partir de las nuevas evidencias incorporadas al expediente.

Los descampados cercanos a barrio Ampliación Ferreyra se habían convertido en el principal foco de búsqueda durante los últimos días. Los investigadores llegaron a esa zona luego de reunir distintos elementos probatorios que orientaron el operativo hacia ese sector de la ciudad.

Las pruebas que guiaron la búsqueda

Entre las evidencias analizadas figuran registros captados por cámaras de seguridad de un domo policial. Según los investigadores, las imágenes muestran al sospechoso ingresando al barrio el lunes a las 11.45 y retirándose aproximadamente media hora después, a las 12.15.

A esos registros se sumó el análisis de las antenas de telefonía celular, que habría permitido ubicar al detenido en la misma zona y dentro de la misma franja horaria, fortaleciendo así una de las principales líneas investigativas desarrolladas por la fiscalía.

Otro de los elementos considerados relevantes por los investigadores surge de registros de videovigilancia que habrían captado movimientos posteriores en el domicilio donde Agostina fue vista por última vez. De acuerdo con la información incorporada a la causa, las cámaras registraron al sospechoso cargando distintos elementos en el baúl de un vehículo Ford Ka negro.

Expectativa por las pericias y definiciones judiciales

Mientras avanzan las pericias sobre el cuerpo encontrado y se aguardan los resultados de los estudios forenses, la investigación continúa bajo estricta reserva. Los especialistas deberán determinar la identidad de la víctima y establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

La expectativa ahora está centrada en las conclusiones de los peritos y en las decisiones que adopte la fiscalía a partir de las nuevas pruebas. Los resultados de esas diligencias serán fundamentales para definir el rumbo procesal de la causa y la situación judicial del único detenido.

El caso generó una profunda conmoción en Córdoba y mantuvo en vilo a familiares, allegados y vecinos durante los días que duró la búsqueda.