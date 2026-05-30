Cómo jubilarse aunque falten aportes: el trámite que mantiene vigente ANSES

Muchas personas llegan a la edad jubilatoria sin alcanzar los 30 años de aportes exigidos por el sistema previsional argentino. Frente a esa situación, ANSES mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta que permite regularizar períodos faltantes y avanzar con el trámite para acceder a la jubilación.

El sistema fue creado mediante la Ley 27.705 y contempla distintos mecanismos para completar aportes adeudados. Dependiendo de cada situación, la deuda previsional puede abonarse mediante cuotas descontadas directamente del haber jubilatorio o a través de pagos electrónicos realizados antes de iniciar la jubilación.

Desde el organismo explicaron que el trámite debe realizarse con turno previo y revisión de la historia laboral. Además, aclararon que la aprobación depende también de determinados controles patrimoniales y socioeconómicos.

Quiénes pueden acceder al plan de ANSES

El programa de ANSES contempla dos grupos principales. Por un lado, personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria, pero no reúnen los años de aportes necesarios. Por otro, trabajadores activos que todavía no cumplen la edad requerida, aunque saben que no llegarán a completar los 30 años exigidos.

En el caso de quienes ya tienen edad para jubilarse, el organismo permite incorporar períodos adeudados mediante un sistema de cuotas que luego se descuentan automáticamente del haber previsional una vez otorgada la jubilación.

Para trabajadores en actividad, el mecanismo funciona mediante la compra de unidades de pago previsional a través de Volantes Electrónicos de Pago. En estos casos, la normativa habilita regularizar períodos anteriores al 31 de marzo de 2012 inclusive.

En tanto, quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria pueden incorporar períodos previos a diciembre de 2008 inclusive. Un aspecto importante es que solamente pueden regularizarse meses donde no hayan existido aportes formales bajo relación de dependencia, monotributo o trabajo autónomo declarado.

Qué analiza ANSES antes de aprobar el trámite

Antes de validar el acceso al beneficio, ANSES realiza una evaluación de la situación patrimonial y socioeconómica del solicitante. El organismo revisa ingresos, consumos, bienes registrables y distintos indicadores económicos para determinar si corresponde aprobar el plan previsional.

Entre los aspectos analizados aparecen los ingresos promedio de los últimos meses, movimientos bancarios, consumos con tarjeta de crédito, inmuebles y vehículos registrados a nombre de la persona que solicita el beneficio.

Además, el organismo puede rechazar solicitudes cuando detecta inconsistencias en la historia laboral o superposición de períodos con trabajos registrados formalmente.

La normativa también contempla restricciones para quienes hayan ingresado anteriormente a otras moratorias previsionales y mantengan cuotas impagas desde antes del 31 de diciembre de 2021.

Cómo iniciar el trámite para completar aportes

El procedimiento comienza con la revisión de la historia laboral dentro de Mi ANSES o mediante atención presencial en oficinas del organismo. Allí se determina cuántos años de aportes posee la persona y qué períodos podrían regularizarse.

Luego, el solicitante debe pedir un turno para iniciar formalmente el trámite previsional. Entre la documentación requerida figuran el DNI y comprobantes vinculados con la actividad laboral declarada.

En los casos de personas con edad jubilatoria, ANSES calcula automáticamente las unidades previsionales necesarias y el valor de las cuotas que serán descontadas del futuro haber jubilatorio.

Una vez aprobada la adhesión al plan, el organismo continúa con la evaluación previsional habitual para determinar si corresponde otorgar finalmente la jubilación solicitada.