Desaparición de Agostina: el principal sospechoso reconoció que es la joven del video, según su defensor

La búsqueda de Agostina sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que Claudio Gabriel Barrelier, principal sospechoso en la investigación por la desaparición de la adolescente, ampliara por segunda vez su declaración ante el fiscal Raúl Garzón. Tras la audiencia, su abogado defensor sostuvo que el acusado reconoció que la joven que aparece en el video incorporado a la causa.

La zona donde se busca a la joven. Foto: Infobae.

La declaración se produjo mientras continúan los intensos rastrillajes en distintos sectores de Córdoba, donde fuerzas policiales, personal especializado y equipos de rescate trabajan para intentar encontrar a la menor desaparecida.

El caso mantiene en vilo a la provincia y concentra un amplio despliegue de recursos judiciales y de seguridad, con operativos que se extendieron durante toda la jornada en un amplio predio rural donde se centran las principales hipótesis de la investigación.

La nueva declaración del principal sospechoso

Luego de prestar declaración en los Tribunales 2 de la ciudad de Córdoba, el abogado Jorge Sánchez del Bianco brindó detalles sobre lo expresado por Barrelier ante la Justicia.

El principal sospechoso dio nuevos detalles. Foto: Infobae.

"Mintió para proteger a su hija", aseguró el letrado en declaraciones a medios nacionales. Según explicó, el acusado decidió ampliar su testimonio y ofrecer una nueva versión de los hechos vinculados a la desaparición de la adolescente.

Además, el defensor afirmó: "Reconoció que es Agostina la del video". Según su relato, Barrelier sostuvo que la joven ingresó a su vivienda y posteriormente abandonó el lugar. "Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo", expresó Sánchez del Bianco.

Foto: Infobae.

El abogado negó una posible renuncia

Tras la declaración, también circularon versiones sobre una eventual renuncia de la defensa técnica, situación que fue descartada por el propio abogado. "Cuando él decidió declarar, le expliqué los riesgos y las consecuencias que eso traía, ya que yo no tenía acceso a la causa y no conocía la prueba. Él lo entendió y me dijo que no tiene nada que esconder", manifestó el letrado.

La familia se movilizó. Foto: Infobae.

La nueva declaración podría convertirse en un elemento relevante para el avance de la investigación, ya que introduce precisiones sobre el contenido del video que forma parte del expediente judicial.

Mientras tanto, el fiscal Raúl Garzón continúa reuniendo pruebas y coordinando distintas medidas investigativas para reconstruir los movimientos de la adolescente antes de su desaparición.

Continúan los rastrillajes y se sumaron helicópteros

En paralelo a la actividad judicial, los operativos de búsqueda continuaron durante toda la jornada en una extensa zona descampada de aproximadamente 240 hectáreas.

Foto: Infobae.

La Policía de Córdoba incorporó nuevos recursos para ampliar la cobertura de los rastrillajes, incluyendo helicópteros que sobrevolaron el sector donde los investigadores concentran los esfuerzos.

Las autoridades explicaron que la complejidad geográfica del terreno requiere un importante despliegue logístico y humano para inspeccionar cada sector de manera minuciosa.

"No vamos a parar hasta encontrarla"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que los operativos seguirán durante la noche y aseguró que las tareas no se detendrán.

"No vamos a parar hasta encontrarla", afirmó el funcionario al referirse a la continuidad de la búsqueda.

Foto: Infobae.

Asimismo, señaló que la investigación permanece abierta y no descartó nuevas medidas judiciales. "No hay que descartar nuevas imputaciones", sostuvo Quinteros mientras supervisaba el operativo desplegado en la zona donde continúan trabajando efectivos policiales, equipos especializados y personal de rescate en procura de encontrar a Agostina.