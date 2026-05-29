Leandro Chorvat analizó el presente de Quique Club en la Liga Federal

REDACCIÓN ELONCE
Leandro Chorvat habló con Elonce Radio & Streaming FM 98.7 sobre el momento de Quique Club en la Liga Federal, destacó la mejora colectiva del equipo y se mostró optimista de cara a los playoffs.
Leandro Chorvat aseguró que Quique Club atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada en la Liga Federal de Básquet. En diálogo con el programa El Once Deportivo, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, el jugador destacó el crecimiento del equipo en las últimas semanas, valoró el trabajo grupal y afirmó que llegan fortalecidos a la recta decisiva del campeonato.
La entrevista se realizó en la previa del encuentro ante Urquiza de Santa Elena, líder de la zona. Allí, Chorvat explicó que el equipo paranaense consiguió mejorar su rendimiento luego de atravesar una racha adversa que complicó sus aspiraciones durante buena parte de la fase regular.
“Nos aborda en forma. La verdad que venimos de una victoria en Santa Fe con Gimnasia y Esgrima, ayer contra Olimpia, que al jugar doble competencia nos ayuda a aceitarnos bastante como equipo”, sostuvo.
La importancia del trabajo colectivo
Durante la entrevista, el jugador destacó que uno de los factores que permitió revertir el presente deportivo fue la capacidad del plantel para dialogar y corregir errores puertas adentro.
Según explicó, el grupo logró fortalecer los vínculos y generar una mejor comunicación entre los integrantes, algo que terminó reflejándose en los resultados dentro de la cancha.
“Nos agrupamos, nos pusimos a hablar, compartimos una comida, dijimos: ‘A ver qué podemos corregir para el mejor del común’. Por suerte eso fue muy fructífero para lo que tenemos hoy en día, que son una base de comunicación y respeto, que es lo más importante”, manifestó.
Chorvat reconoció que la adaptación no fue sencilla debido a que se trata de un plantel relativamente nuevo, sin un proceso largo de trabajo previo, lo que hizo que algunas dificultades tardaran en resolverse.
“Muchas veces es difícil cambiar el chip y más difícil es cuando vos no tenés a tus compañeros de siempre o no viene un proceso hace un año que vos podés hablar más intrínsecamente de los problemas que hay”, explicó.
Refuerzos y expectativas para los playoffs
Otro de los temas abordados fue la salida de Ignacio Varisco y la llegada de Uriel Lejtman, una incorporación que el jugador calificó como muy importante para el equipo.
“Uriel, a mi parecer, es de los mejores goleadores de Entre Ríos. A mí me parece un chico que desde que yo lo conozco siempre fue muy capaz con el aro, así que la verdad que fue un refuerzo tremendo y también muy valorable cómo se adaptó muy rápido”, señaló.
Finalmente, el jugador se mostró confiado respecto de las posibilidades del equipo en la etapa de definición de la Liga Federal, remarcando que las experiencias acumuladas durante la temporada permitieron fortalecer al grupo.
“Los playoffs siempre son torneos aparte, siempre hay sorpresas”, afirmó. En ese sentido, destacó que Quique logró crecer en los momentos más complejos y que hoy llega mejor preparado para competir.
Además, envió un mensaje que resume el espíritu con el que afrontan la etapa decisiva: “No pasa nada que estemos últimos. Lo que pasó, pasó. Ya está en el pasado. Ahora vamos para adelante y tratemos de dar ese saltito o ese vértigo al segundo que es el que realmente tiene la presión de ratificar lo que hizo en la temporada regular”.