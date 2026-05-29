Nicolás Otamendi firmó con River y cumplió el sueño de jugar en el club de sus amores

Nicolás Otamendi firmó este viernes su contrato con River y se convirtió oficialmente en nuevo jugador del club de Núñez. Luego de varios mercados de pases marcados por rumores, negociaciones y expectativas, el defensor campeón del mundo concretó su llegada al equipo del que siempre manifestó ser hincha.

La firma se realizó en el estadio Monumental y puso fin a una de las novelas más extensas de los últimos años para la institución. El zaguero central llegará a River una vez finalizada su participación con la Selección Argentina en la próxima competencia internacional y estará a disposición del entrenador Eduardo Coudet.

El acuerdo contempla un vínculo por 18 meses, por lo que Otamendi permanecerá en el club hasta diciembre de 2027. De esta manera, River suma experiencia, liderazgo y jerarquía a una defensa que buscará consolidarse para afrontar los desafíos de la segunda parte de la temporada.

Un regreso al país tras una extensa carrera internacional

La posibilidad de la llegada de Otamendi tomó fuerza semanas atrás, cuando trascendió que no renovaría su contrato con Benfica, entidad portuguesa en la que se desempeñó desde 2020 y donde incluso llevó la cinta de capitán.

Durante la última temporada en el fútbol europeo disputó 49 partidos oficiales entre la Primeira Liga, la UEFA Champions League, la Copa de Portugal, la Allianz Cup y la Supercopa portuguesa. En ese período acumuló 4.314 minutos en cancha, convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias.

Foto: Archivo Elonce.

A sus 38 años, el defensor continúa siendo considerado una pieza importante para el entrenador Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Su vigencia y rendimiento fueron factores determinantes para que River avanzara decididamente en su contratación.

El respaldo de Eduardo Coudet

Antes de concretarse oficialmente la operación, Eduardo Coudet se había referido públicamente a la posibilidad de contar con el experimentado defensor en su plantel.

“Ojalá llegue. Me entero poco de un montón de cosas. Es un jugador importantísimo y vigente, que es un líder natural. Ojalá lo podamos tener, sería muy importante”, había señalado el entrenador tras una presentación internacional.

Foto: Archivo Elonce.

Finalmente, el deseo del técnico se hizo realidad y contará con uno de los futbolistas argentinos más exitosos de las últimas décadas. La llegada de Otamendi también representa un salto de calidad para un plantel que aspira a pelear todos los frentes en la segunda mitad del año.

Una carrera llena de títulos

Otamendi inició su carrera profesional en Vélez Sarsfield, donde obtuvo el Torneo Clausura 2009. Luego desarrolló una extensa trayectoria internacional que incluyó pasos por Porto, Atlético Mineiro, Valencia, Manchester City y Benfica, publicó La Página Millonaria.

Foto: Archivo Elonce.

En Europa acumuló numerosos títulos, especialmente durante su etapa en Porto y Manchester City, donde conquistó campeonatos locales, copas nacionales y competencias internacionales. En Benfica también logró consolidarse como referente y capitán del equipo.

Con la Selección Argentina alcanzó la cima de su carrera deportiva al obtener la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Ahora, tras una exitosa trayectoria internacional, cumplirá uno de sus mayores anhelos personales: vestir la camiseta de River Plate.