Empleo público nacional: el INDEC informó una caída del 6,1% interanual en la dotación de personal

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado alcanzó los 274.793 trabajadores al 30 de abril de 2026, lo que representa una variación interanual del -6,1% y una variación intermensual del 0,5%.

Del total relevado, 186.771 personas corresponden a la administración pública nacional, mientras que 88.022 integran empresas y sociedades estatales. En este último segmento se observa una baja generalizada respecto del año anterior, consolidando la tendencia de reducción del empleo en el sector público.

A nivel intermensual, el informe también mostró una leve suba del 0,5%, aunque insuficiente para revertir la caída acumulada en la comparación anual.

Caídas en la administración pública nacional

Dentro de la administración pública nacional, el INDEC registró una variación interanual del -6,4% y una caída intermensual del -0,6%. El organismo detalló que la estructura del empleo se distribuye en distintos niveles con descensos en todos los casos.

La administración centralizada totalizó 38.682 empleados, con una baja del 6,0% interanual y del 0,7% mensual. En tanto, la administración descentralizada alcanzó los 113.248 trabajadores, lo que representa una caída del 6,5% interanual y del 0,6% mensual.

Por su parte, la administración desconcentrada sumó 21.018 empleados, con una reducción del 7,8% interanual y del 0,1% mensual. Finalmente, el grupo de otros entes registró 13.823 trabajadores, con una baja del 3,8% interanual y del 0,8% mensual.

Empresas y sociedades del Estado

En el segmento de empresas y sociedades estatales, el informe del INDEC indicó que la dotación total fue de 88.022 trabajadores, lo que implica una caída del 5,8% en la comparación interanual.

Este grupo también mostró retrocesos en su composición interna. Las empresas y sociedades pasaron de 93.350 empleados en abril de 2025 a 88.022 en abril de 2026, lo que refleja una reducción sostenida en el período analizado.

El informe oficial del INDEC confirma así una tendencia general de contracción del empleo en el sector público nacional, tanto en la administración central como en los organismos descentralizados y las empresas estatales.