Volver al Trabajo amplió cursos: cuáles son las 4 nuevas capacitaciones y qué sucede con los pagos

REDACCIÓN ELONCE
El programa Volver al Trabajo incorporó nuevas capacitaciones laborales. Entre las opciones se destaca el curso de operador de drones, una actividad con creciente demanda laboral.
El Ministerio de Capital Humano amplió la oferta de capacitaciones destinadas a beneficiarios del programa Volver al Trabajo y anunció nuevos cursos orientados a sectores con potencial salida laboral. Entre las incorporaciones más destacadas aparece la formación para operador de drones, una actividad que en los últimos años ganó protagonismo en áreas productivas, tecnológicas y de seguridad.
Desde el Gobierno nacional remarcan que estas propuestas apuntan a generar herramientas concretas para el acceso al empleo formal.
Las nuevas capacitaciones se desarrollarán en el Centro de Formación Capital Humano, espacio que actualmente funciona como uno de los ejes del sistema de vouchers educativos impulsado por la administración nacional. Allí se dictarán cursos vinculados con actividades técnicas y de servicios, consideradas estratégicas por las autoridades.
Cuáles son los nuevos cursos de Volver al Trabajo
Según se informó oficialmente, las capacitaciones disponibles para beneficiarios son las siguientes:
• Operador de drones de categoría abierta.
• Sistema de Vigilancia Electrónica.
• Operario de recarga y mantenimiento de matafuegos.
• Cuidados caninos.
La situación judicial del programa
Aunque el Gobierno nacional había dado por finalizado el programa Volver al Trabajo tras el vencimiento del Decreto 198/2024, una medida judicial ordenó mantener vigente el pago del beneficio hasta que exista una resolución definitiva sobre la cautelar presentada por organizaciones sociales.
Por este motivo, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe continuar acreditando los pagos mientras avance el proceso judicial.
Actualmente, los pagos del programa permanecen en $78.000 mensuales y continúan siendo abonados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).