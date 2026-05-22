Músicos paranaenses emocionan Buenos Aires con un tributo a Les Luthiers

REDACCIÓN ELONCE
El grupo paranaense Humorúsica presentó su espectáculo “Chisterapia” en el Teatro Carlos Carella, a metros del Obelisco, y vivió una noche inolvidable junto a familiares de Gerardo Masana, fundador de Les Luthiers.
El grupo paranaense Humorúsica protagonizó una noche histórica en la ciudad de Buenos Aires al presentar su espectáculo “Chisterapia” en el Teatro Carlos Carella, ubicado a metros del Obelisco. Con una sala colmada y un público profundamente ligado al universo de Les Luthiers, la formación entrerriana consolidó uno de los momentos más importantes de sus 15 años de trayectoria artística.
La propuesta, que combina humor, música e instrumentos inspirados en el estilo del emblemático conjunto argentino, logró una cálida recepción entre los espectadores porteños, muchos de ellos seguidores históricos de Les Luthiers y conocedores del género.
Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la presencia de Sebastián Masana, hijo de Gerardo Masana —fundador de Les Luthiers—, quien asistió acompañado por su madre, Malena Tomas. Ambos compartieron saludos, fotografías y toda la función junto al elenco de Humorúsica.
Una visita cargada de emoción y simbolismo
La presencia de la familia Masana generó una profunda emoción entre los integrantes del grupo entrerriano, quienes reconocen en Les Luthiers una inspiración fundamental para su propuesta artística.
Durante la velada, Sebastián Masana y Malena Tomas acompañaron cada momento del espectáculo desde la platea y luego compartieron un encuentro íntimo con los artistas.
“Son los hijos de Les Luthiers”, expresó emocionada Malena Tomas al finalizar la función, en una frase que impactó profundamente en los integrantes de Humorúsica y que resumió el espíritu de la noche.
Para el grupo paranaense, el reconocimiento de la familia del creador de Les Luthiers significó una validación especial luego de años de trabajo construyendo un espectáculo que rescata el humor inteligente, la música y el estilo característico del histórico conjunto argentino.
“Chisterapia”, un homenaje que sigue creciendo
El espectáculo “Chisterapia” viene recorriendo distintos escenarios del país y propone una experiencia inspirada en el universo luthierano, combinando interpretación musical, humor refinado y actuaciones teatrales.
A lo largo de los años, Humorúsica logró construir una identidad propia dentro del género, manteniendo vivo el legado de Les Luthiers para nuevas generaciones de espectadores.
La presentación en el Teatro Carlos Carella marcó además el desembarco del grupo en uno de los escenarios culturales más emblemáticos de Buenos Aires, un desafío que los artistas asumieron con gran expectativa.
Desde el elenco destacaron especialmente la respuesta del público porteño, que acompañó cada intervención con aplausos, risas y una fuerte conexión emocional con el homenaje.
Un paso importante para la cultura entrerriana
La actuación de Humorúsica en Buenos Aires también representó un importante reconocimiento para la escena cultural de Paraná y de Entre Ríos, ya que el grupo logró trascender el circuito regional y posicionarse en un ámbito históricamente exigente como el teatro porteño.
Con “Chisterapia”, los artistas entrerrianos continúan expandiendo una propuesta que apuesta por el humor sano, la creatividad musical y el rescate de un estilo artístico que dejó una huella imborrable en la cultura argentina.
Tras esta experiencia, el grupo proyecta nuevas funciones y giras, mientras celebra una noche que ya quedó marcada como uno de los hitos más importantes de su historia.