Empleadas domésticas: cómo generar el nuevo recibo de sueldo obligatorio de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la implementación obligatoria del recibo de sueldo electrónico para todo el régimen de personal de casas particulares. La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5850/2026 publicada en el Boletín Oficial y marca el fin de los comprobantes manuales utilizados históricamente por miles de empleadores en todo el país.

A partir de ahora, cada recibo deberá emitirse exclusivamente desde el sistema oficial utilizando Clave Fiscal. El procedimiento se realizará dentro del servicio “Registro Especial del Personal de Casas Particulares” y tendrá validez digital automática. De esta manera, la validación electrónica reemplazará la firma manuscrita del empleador, aunque en algunos casos todavía será necesaria la impresión del documento.

Desde ARCA señalaron que el objetivo central es “simplificar procesos administrativos y modernizar el registro de relaciones laborales”. Además, explicaron que el nuevo sistema permitirá unificar información, mejorar el control previsional y reducir errores frecuentes en la registración laboral del sector doméstico, uno de los ámbitos con mayores niveles históricos de informalidad.

Qué cambia para empleadores y trabajadoras

Hasta ahora, muchos empleadores utilizaban formularios en papel o comprobantes confeccionados manualmente para documentar pagos salariales. Con el nuevo esquema, esos sistemas quedarán desplazados y toda la operatoria pasará a estar centralizada dentro de la plataforma digital de ARCA, detalló Iprofesional.

La resolución también establece que formularios tradicionales como el F.102/RT, F.575/RT y F.1350 dejarán de tener validez como comprobantes únicos de pago. El nuevo recibo electrónico se convertirá en el documento principal de respaldo laboral y previsional de la relación entre empleador y trabajadora.

Foto: Archivo Elonce.

Sin embargo, la normativa contempla situaciones donde el salario continúa abonándose en efectivo, algo todavía habitual en el régimen. En esos casos, o cuando la trabajadora lo solicite, el empleador deberá imprimir el recibo por duplicado. Una copia quedará para la empleada y la otra deberá conservarse firmada como constancia de pago. La firma manuscrita seguirá siendo válida únicamente sobre ese soporte impreso.

Los datos que habrá que revisar con atención

Especialistas laborales advirtieron que, aunque el sistema apunta a simplificar trámites, la carga de información requerirá especial cuidado para evitar futuros problemas previsionales o inconsistencias registrales. Algunos campos se completarán automáticamente, pero otros deberán ser ingresados manualmente por el empleador.

Entre los datos más importantes figuran la categoría correcta de la trabajadora según las tareas desempeñadas, la antigüedad real de la relación laboral, las horas extras, los feriados trabajados, la zona desfavorable y los montos salariales actualizados conforme a la escala vigente. Un error en cualquiera de esos ítems podría afectar el cálculo de aportes jubilatorios o generar observaciones dentro del sistema.

Foto: Archivo Elonce.

ARCA explicó además que la plataforma cruza información con otras bases estatales, por lo que cualquier inconsistencia podría generar alertas o demoras en la validación. Por eso, los especialistas recomiendan revisar cada campo antes de confirmar la liquidación mensual.

Paso a paso: cómo generar el recibo electrónico

El procedimiento para emitir el nuevo comprobante será completamente digital. El empleador deberá ingresar al sitio oficial de ARCA con Clave Fiscal nivel 2 o superior y acceder al servicio “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”.

Foto: Archivo Elonce.

Una vez dentro de la plataforma, tendrá que seleccionar la relación laboral correspondiente y elegir la opción “Generar recibo de sueldo”. Luego deberá completar el período liquidado, la remuneración, adicionales, modalidad de pago y cualquier otro concepto aplicable antes de confirmar la operación, señaló Iprofesional

Finalmente, el sistema permitirá descargar el PDF definitivo, que quedará almacenado digitalmente dentro de ARCA y podrá volver a descargarse en cualquier momento. El documento incluirá un código de validación único para certificar su autenticidad. Además, el sistema aclaró que las liquidaciones deberán realizarse mes a mes, ya que no será posible cargar períodos masivos o retroactivos de manera conjunta.